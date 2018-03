Steibl: Mehr Mut zum Kind

Familiengründung darf keine Entscheidung des Geldes sein – ÖVP für Wahlfreiheit, SPÖ für Zwangskorsette

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PK) "Durch die Einführung eines Steuerfreibetrags von 7.000 Euro pro Kind und die Familienförderung Neu wollen wir den Menschen in Österreich wieder mehr Mut zum Kind machen", so ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl anlässlich der heute veröffentlichten Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitut "market". Demnach sind Kind und Karriere in Österreich weiterhin ein Widerspruch. "Das muss sich grundlegend ändern! Denn ob jemand eine Familie gründet oder nicht, darf keine Frage des Geldes oder eine Entscheidung zwischen Kind oder Karriere sein. Die ÖVP sorgt dafür, dass Familien in Österreich die besten Rahmenbedingungen vorfinden und in gesicherten Verhältnissen leben können", betont Steibl. Auch ist die SPÖ-Zwangspolitik der ÖVP-Familiensprecherin ein Dorn im Auge: "Im Gegensatz zur SPÖ finden wir: Was das Beste für eine Familie ist, hat nicht der Staat zu entscheiden. Wir wollen ihnen daher auch in Zukunft nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, sondern die besten Grundvoraussetzungen schaffen!" Steibl abschließend: "Familien brauchen keinen Vormund. Familien brauchen einen verlässlichen Partner, der ihnen den Rücken stärkt, wenn es notwendig ist, Eigenverantwortung fördert und das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellt. Denn wir wollen Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas machen!" ****

