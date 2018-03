VP-Juraczka: Wer Wien liebt, schützt es vor Rot-Grün

Wien (OTS) - "Die Arbeit der rot-grünen Koalition in Wien reduziert sich mittlerweile auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: zuerst Drüberfahren dann Aussitzen! Und um von der Wiener Misere abzulenken, wird wieder einmal vor Schwarz-Blau gewarnt", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf die Aussagen von Bürgermeister Michael Häupl.

Manfred Juraczka: "Nehmen wir doch als konkretes Beispiel für die "rot-grüne Tatkraft" die Neugestaltung der Mariahilfer Straße her. Nach zwei Jahren "Herumdoktern" und sechs Wochen Testphase stellt sich die Situation koalitionsintern wie folgt dar: die SPÖ möchte die Querungen auf der Mariahilfer Straße wieder öffnen, die Grünen sind dagegen. Die Grünen wollen das Radfahren in der Fußgängerzone weiterhin ermöglichen, die SPÖ plädiert für eine eigene Radroute durch die Lindengasse. Die SPÖ ist für eine Ausweitung der Fußgängerzone bei gleichzeitiger Abschaffung der Begegnungszonen, während die Grünen die Begegnungszonen erhalten wollen. Die Grünen sehen keine Probleme, den 13A durch die Fußgängerzone fahren zu lassen, die SPÖ fordert eine neue Route, beispielsweise durch die Neubaugasse. Nur in einem Punkt sind sie sich zu 100% einig, den Antrag und Vorschlag der ÖVP Wien, endlich die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Projekt zu befragen, abzulehnen!"

"Angesichts dieses großen Arbeitspensums ist es auch für jeden Außenstehenden nachvollziehbar, dass sich die Koalition den eigentlichen Themen höchste Arbeitslosigkeit, stagnierendes Wachstum und explodierende Schulden nur sehr eingeschränkt widmen kann. Bürgermeister Häupl äußert sich dementsprechend auch nur mehr zu bundespolitischen Fragen. Es wird Zeit den Stillstand zu beenden und echte Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Wer Wien liebt, schützt es vor Rot-Grün", so Juraczka abschließend.

