Stronach/Dietrich: "Bauernbund spricht den Bauern die eigene Meinung ab!"

Steirische Landesobfrau kritisiert Aufruf zu VP-Vorzugsstimmen

Graz (OTS) - Die Landesobfrau des Team Stronach Steiermark, Waltraud Dietrich prangert die neuesten Machenschaften im Steirischen Bauernbund an: "Der Steirische Bauernbund gibt den Bauern per Telefon genaue Anleitung, welche Partei und welcher regionale Kandidat mit einer Vorzugstimme bei der Nationalratswahl am Sonntag zu wählen sind."

Diese Vorgehensweise lasse laut Dietrich darauf schließen, welch geringschätzige Meinung der Bauernbund von seinen eigenen Mitgliedern habe. "Man traut ihnen anscheinend nicht zu, bei der anstehenden Nationalratswahl selbst eine Entscheidung zu treffen - eine eigene Meinung zu haben", kritisiert Dietrich diese Zwangsbevormundung. Offensichtlich habe man Angst, dass die Mitglieder das vom "System Bauernbund" hervorgerufene Almen- Bewertungschaos sowie die Einheitswertfortschreibung nicht gutheißen. "Es ist höchst an der Zeit für eine Bauernbefreiung aus der Bürokratie-Diktatur der Agrarmarkt Austria und des Bauernbundes!", fordert Dietrich.

"Man geht sogar so weit, dass man nicht nur die Landwirtschaft in allen Bereichen einengt, man möchte darüber hinaus die Bauern ihrer freien Meinung berauben und bevormunden! Das sind Ansätze wie in einem kommunistischen System! Diese Vorgangsweise ist einer Demokratie nicht würdig und hat mit freier Meinungsbildung nichts zu tun", so Dietrich.

