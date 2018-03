Heinisch-Hosek und Klug besuchen Lehrlingstag des Bundesheeres

Derzeit 189 Lehrlinge beim Heer - 2014: 90 neue Lehrlinge und neuer Lehrlings-Sporttag

Wien (OTS/BMLVS) - Heute, Dienstag, hat Verteidigungsminister Gerald Klug gemeinsam mit der für den öffentlichen Dienst zuständigen Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek den Lehrlingstag des Bundesheeres in der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne besucht. Lehrlinge und Lehrlingsausbilder aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die Gelegenheit, um die neuesten Informationen über die Laufbahnmöglichkeiten zu erfahren. Derzeit bildet das Österreichische Bundesheer 189 Lehrlinge aus. "Als größter Dienstgeber des Landes hat der Bund eine besondere Verantwortung gegenüber jungen Menschen. Diese Verantwortung nehmen wir auch in schwierigen Zeiten wahr und bieten jungen Leuten eine spannende berufliche Perspektive", so die beiden Minister unisono.

Heinisch-Hosek und Klug nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung der Lehrküche, der Lehrwerkstätte sowie des Hydrauliklabors des Heereslogistikzentrums Wien. "Auch ich habe meinen beruflichen Werdegang mit einer Lehrausbildung begonnen und ich würde es heute wieder genauso machen", so Klug.

Beim Österreichischen Bundesheer haben im September 64 neue Lehrlinge ein Lehrverhältnis begonnen. Damit ist das Österreichische Bundesheer mit seinen insgesamt 189 Lehrlingen einer der größten Ausbilder im öffentlichen Dienst und bietet fundierte Ausbildung in 30 Berufen. "Wir werden die Lehrlingszahlen weiter steigern. Für das kommende Jahr wollen wir 90 neue Lehrlinge aufnehmen", so Klug. "Besonders freut mich der hohe Frauenanteil unter den Lehrlingen, vor allem auch unter den technischen Berufen. Hier ist das Bundesheer Vorreiter", so Ministerin Heinisch-Hosek.

Um die Attraktivität und die Begeisterung für die Lehrausbildung weiter zu steigern, wird es 2014 erstmals einen "Lehrlings-Sporttag" im Bundesheer geben. Dabei sollen Lehrlinge gemeinsam neue Sportarten ausprobieren und sich in unterschiedlichen Disziplinen messen können.

Neben der Berufsausbildung, vom Berufsjäger bis zum Luftfahrzeugmechaniker, bietet das Österreichische Bundesheer den Lehrlingen ein halbjähriges Mentoring an. Für einen Teil der Lehrlinge besteht auch die Möglichkeit in den öffentlichen Dienst übernommen zu werden.

