Cardiome meldet Veröffentlichung positiver Ergebnisse aus Vergleichsstudie von Vernakalant IV mit Propafenon und Flecainid

Die Cardiome Pharma Corp. meldete heute die Veröffentlichung positiver Ergebnisse aus einer Open-Label-Studie an Patienten mit Vorhofflimmern, in deren Rahmen die therapeutische Anwendung von intravenös verabreichtem Vernakalant (IV) mit oral verabreichtem Propafenon und oral verabreichtem Flecainid verglichen wurde. Bei den mit Vernakalant behandelten Patienten erfolgte die Konversion in den Sinusrhythmus im Median innerhalb von 12 Minuten, während die Propafenon-Gruppe 151 Minuten und die Flecainid-Gruppe 162 Minuten (p<0,01) benötigte. Die Ergebnisse dieser ersten Vergleichsstudie an diesen drei Wirkstoffen sind in der aktuellen Ausgabe der von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschrift Journal of Atrial Fibrillation publiziert worden.

"Ich bin mit den positiven Ergebnissen dieser Studie sehr zufrieden. Sie zeigen, dass die Konversion zum normalen Sinusrhythmus bei Patienten mit jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern durch die Behandlung mit Vernakalant IV schneller zustande kam als bei Propafenon oder Flecainid. Diese beiden Wirkstoffe werden häufig als antiarrhythmische Medikamente verschrieben," erklärte Dr. med. William Hunter, Chief Executive Officer der Cardiome Pharma Corp. "Die in dieser Einrichtung erzielte schnellere Konversionsrate bei intravenös verabreichtem Vernakalant hat im Vergleich zu den beiden anderen Therapien zu kürzeren Aufenthaltszeiten in der Notaufnahme geführt. Wir sind der Auffassung, dass diese Ergebnisse in weiteren Einrichtungen und ähnlichen Patientengruppen weltweit reproduziert werden können."

"Vernakalant IV ist dank seiner schnell einsetzenden Wirkung in diesem Patientenkollektiv eine wirksame und gut verträgliche Alternative zu Propafenon oder Flecainid", erklärte Dr. med. Diego Conde, Leiter der kardiovaskulären Notfallversorgung am Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. "Die mit Vernakalant im Vergleich zu Propafenon oder Flecainid deutlich kürzer ausfallende Konversionszeit zu einem normalen Sinusrhythmus verkürzt auch den Krankenhausaufenthalt und könnte weitere Vorteile für Patienten mit sich bringen," so Dr. Conde weiter.

Patienten mit symptomatischem, jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern (von weniger als 48 Stunden Dauer) ohne strukturelle Herzerkrankung oder hämodynamische Instabilität kamen für die Studie infrage. Die Probanden erhielten eine einzige orale 600-mg-Dosis Propafenon (N=50), eine einzige orale 300-mg-Dosis Flecainid (N=50) oder Vernakalant IV (N=50) in Form einer ersten 3,0-mg/kg-Dosis über 10 Minuten. Hinzu kam eine zusätzliche 2-mg/kg-Dosis, sofern das Vorhofflimmern nicht innerhalb von 15 Minuten abgeklungen war. Nach 8 Stunden belief sich die Konversionsrate in den Propafenon- und Flecainid-Gruppen auf etwa 80 %. In der Vernakalant-Gruppe lag sie nach 2 Stunden schon bei 90 %. Nach 8 Stunden lag kein statistisch bedeutender Unterschied vor. Neben dem kürzeren Zeitintervall bis zur Kardioversion lagen bei Patienten, die mit Vernakalant IV behandelt wurden, im Median auch deutlich kürzere Krankenhausaufenthalte vor:

243 Minuten (Quartilsabstand [IQR], 190-276) gegenüber 422 Minuten (IQR, 341- 739) bei Patienten mit Propafenon-Behandlung und 410 Minuten (IQR, 330-727) bei Patienten mit Flecainid-Behandlung (p<0,01). Den Berichten zufolge traten keine unerwünschten Ereignisse auf.[1]

Informationen zur Cardiome Pharma Corp.

Die Cardiome Pharma Corp. ist ein Biopharmaunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von neuen Therapien verschrieben hat, die der Gesundheit von Patienten aus aller Welt zugutekommen. Das einzige von Cardiome vermarktete Produkt BRINAVESS[TM] (Vernakalant IV) ist in Europa und anderen Gebieten zur raschen Konversion von jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern zum Sinusrhythmus bei Erwachsenen zugelassen.

Die Aktien von Cardiome sind am NASDAQ Capital Market (CRME) und an der Börse Toronto (COM) gelistet. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website http://www.cardiome.com.

Haftungsausschluss in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bzw. zukunftsgerichtete Informationen im Sinne gültiger kanadischer Wertpapiergesetze, die unter Umständen nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Ohne jegliche Einschränkung zählen hierzu Aussagen, die die Begriffe "glauben", "können", "planen", "werden", "schätzen", "weiterhin", "antizipieren", "beabsichtigen, "erwarten" sowie ähnliche Formulierungen enthalten. Vorausschauende Aussagen können unter Umständen Bemerkungen bezüglich unserer Ziele und Prioritäten für den verbleibenden Teil des Jahres 2013 und darüber hinaus enthalten, sind aber nicht auf solche beschränkt. Zudem können sie sich auf Strategien und zukünftige Massnahmen, Zielvorgaben, Erwartungen bezüglich unserer finanziellen Lage sowie auf die Ergebnisse und Prognosen unserer Geschäfts-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und unserer Produkt- und Medikamentenentwicklung beziehen. Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen unterscheiden, auf die in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit Bezug genommen wird. Viele dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren sind Gegenstand unserer Überlegungen, die den von uns getätigten vorausschauenden Aussagen zugrunde liegen. Hierzu zählen unter anderem folgende: die allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und anderen Regionen, in denen wir vertreten sind; die Marktnachfrage; technologische Veränderungen, die unsere bestehenden Produkte bzw. unsere Fähigkeit zur Entwicklung und Vermarktung zukünftiger Produkte beeinflussen könnten; der Wettbewerb; die bestehende Gesetzgebung und behördliche Bestimmungen, Veränderungen im Zusammenhang mit der bestehenden Gesetzgebung und behördlichen Bestimmungen sowie ein mögliches Nichtbefolgen dieser Vorgaben; die mögliche Kostenerstattung für Produkte und dazugehörige Therapien durch Regierungsstellen und sonstige externe Kostenträger; Nebenwirkungen oder unerwartete Verzögerungen in der präklinischen und klinischen Produktentwicklungsphase; nachteilige Ergebnisse im Zusammenhang mit der Sicherheit und/oder Wirksamkeit unserer Produkte; Entscheidungen von Gesundheitsbehörden bezüglich der Zulassung unserer Technologie und unserer Produkte sowie der jeweilige Zeitpunkt dieser Entscheidungen; der erhebliche Finanzmittelbedarf zur Ausweitung unserer Vermarktungsaktivitäten sowie weitere Faktoren aller Art, die unsere Leistung beeinflussen können. Zudem unterliegt unser Geschäft bestimmten betrieblichen Risiken, aufgrund derer die Ergebnisse, die im Rahmen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten werden, deutlich von unseren tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Zu diesen betrieblichen Risiken zählen: unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und an das Unternehmen zu binden; unsere Fähigkeit, die präklinische und klinische Entwicklung unserer Produkte erfolgreich abzuschliessen; Veränderungen im Zusammenhang mit unserer Geschäftsstrategie und unseren Entwicklungsplänen; Belange im Bereich des Immaterialgüterrechts, darunter die Nichtdurchsetzbarkeit oder der Verlust unseres Patentschutzes durch die Anfechtung unserer Patente durch Dritte; die Marktakzeptanz unserer Technologie und unserer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herstellen, vermarkt en und vertreiben zu können; die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung unserer betrieblichen Aktivitäten sowie weitere Faktoren aller Art, die in unseren Eingaben bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter http://www.sec.gov sowie bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter http://www.sedar.com näher erläutert werden. Angesichts dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstiger Einflussfaktoren möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen und Informationen, die in ihrer Gesamtheit Gegenstand dieser vorsorglichen Erklärung sind, zu verlassen. Alle an dieser Stelle aufgeführten vorausschauenden Aussagen und Informationen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen. Wir lehnen es ausdrücklich ab, vorausschauende Aussagen und Informationen aufgrund künftiger Ereignisse oder Umstände zu überarbeiten oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

