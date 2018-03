VP-Holdhaus ad Sima: Offener Brief der Abfallberater weiterer Hilferuf an das Salzamt?

Wien (OTS) - "Die SPÖ meint mit dem Slogan: "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz" offensichtlich ihre eigenen Arbeitsplätze! Die Arbeitsplätze jener Wiener Abfallberater, die seit 2012 für ihre Arbeitsplätze bei der MA48 kämpfen, können jedenfalls nicht gemeint sein", so Gemeinderätin Karin Holdhaus, Umweltsprecherin der ÖVP Wien, in Reaktion auf den heutigen offenen Brief der Initiative Abfallberater. Es ist beschämend und würdelos, mit welcher Ignoranz und Kälte seit über einem Jahr seitens der Stadt Wien mit dem Schicksal dieser Menschen umgegangen wird.

"Ich bin entsetzt, dass - dem Brief entnehmend - die "Causa Abfallberater" noch immer nicht gelöst ist. Das, was man hier liest, ist diametral zu den beschwichtigenden Erklärungen und Ausführungen der MA48 und des Ressorts Sima beim letzten Umweltausschuss", zeigt sich Holdhaus überrascht und enttäuscht.

Als wäre es nicht genug beschämend, dass die Abfallberater für "faire und gesetzeskonforme Dienstverhältnisse" bei der MA48 kämpfen mussten, skandalös ist deren darauffolgende Entlassung! So geht die Stadt Wien bzw. die Wiener SPÖ mit fleißigen und motivierten Mitarbeitern um. Und die Schlussfolgerung daraus ist einmal mehr: SPÖ predigt Arbeitsplätze, aber produziert Arbeitslosigkeit!

"Nach all den bisherigen vergeblichen Versuchen der Abfallberater Gehör bei der zuständigen Ressortleiterin Ulli Sima und faire Arbeitsbedingungen zu bekommen, bleibt zu befürchten, dass auch der aktuelle offene Brief an Bundeskanzler Faymann, Bürgermeister Häupl, Ressortchefin Sima und Stadträtin Frauenberger ein Hilferuf an das Salzamt bleiben wird", so Holdhaus abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at