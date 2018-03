Korun: Wenn 10 Prozent nicht wählen dürfen, hat die Demokratie ein Problem

Pass Egal Wahl zeigt Problem auf

Wien (OTS) - "Meine Teilnahme an der heutigen 'Pass-Egal-Wahl' von SOS-Mitmensch als 'Wahlbeobachterin' ist ein Zeichen der Soldiarität. Denn über 830.000 Menschen, die auf Dauer in Österreich leben, sind von den Wahlen am Sonntag ausgeschlossen", sagt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, zur heutigen "Pass-Egal-Wahl".

Wer keinen österreichischen Pass hat, hat bei den Wahlen keine Stimme. Gleichzeitig hat die Regierung aber dafür gesorgt, dass die Erlangung eines österreichischen Passes mit vielen Hürden, Kosten und Bürokratie verbunden ist. Viele Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, schaffen diesen Hürdenlauf einfach nicht. "Dass 10 Prozent der Wohnbevölkerung von Wahlen ausgeschlossen ist, ist ein eindeutiges Demokratiedefizit, an dessen Behebung wir nach der Wahl arbeiten sollten", so Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at