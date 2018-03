3. Internationaler Praktikertag Kompostierung - eine einzigartige Leistungsschau

Wien (OTS) - 18 Aussteller mit 43 Spezialmaschinen von 27 Herstellermarken präsentierten sich am 19. September am Betriebsgelände des Kompostwerkes Grafenstein dem international angereisten Fachpublikum.

Die ARGE Kompost & Biogas Österreich organisierte "die" Leistungsschau der Branche: Hier wurden Innovationen präsentiert, Trends gesetzt und Visionen diskutiert!

Lösungen für die Zukunft konnten im Praxisbetrieb vorgestellt werden.

Mobile Maschinen zur Zerkleinerung von Biomasse, neueste Techniken in den Bereichen Umsetzen, Zerkleinern, Fraktionieren, Logistik und Manipulieren wurden einem internationalen Publikum von den führenden Anbietern vorgestellt.

Bundesobmann Seiringer bekräftigte, dass die Basis für fruchtbare Böden ein ausreichender Humusgehalt ist. Kompostierung ist die Schlüsseltechnologie für einen nachhaltigen Humusaufbau.

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit stützt sich auf eine bewusste Kreislaufwirtschaft. Wollen wir den ökologischen und ökonomischen Sinn der Kompostierung aufrechterhalten, ist es unerlässlich manche aktuellen Entwicklungen auch kritisch zu betrachten und mögliche Fehlentwicklungen rechtzeitig aufzuhalten.

Unsere Branche steht mehr denn je unter dem Zugzwang einen vertretbaren Spagat zwischen nachhaltiger Komposterzeugung und energetischer Nutzung hinzulegen.

Wir werden in Zukunft noch intensiver nach vertretbaren Lösungen suchen müssen, wie wir welchen organischen Rohstoff mit der geeigneten Technik kompostieren bzw. vergären oder auch unter bestimmten Umständen thermisch nutzen können.

Mit dieser Veranstaltung wollen wir aber auch ein klares Zeichen für die ökologische und ökonomische Bedeutung unserer Branche setzen und im Besonderen auch unseren kommunalen Partnern klar vermitteln, dass Sie sich in den letzten 20 Jahren auf uns verlassen konnten und das es jedenfalls Sinn macht auch in den nächsten 20 Jahren mit uns zu rechnen und auf uns zu bauen!

Die fachgerechte Kompostierung ist ein wichtiger und logischer Baustein für eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft!

Wir bedanken uns bei Kompostwerk Steiner in Grafenstein für das zur Verfügungstellen der Präsentationsflächen. Ein großes Dankeschön an die teilnehmenden Firmen und an die unterstützenden Organisationen.

Den Bericht zum 3. Internationalen Praktikertag finden Sie unter diesem Link: http://tinyurl.com/nantoet

Die Fotos finden Sie unter diesem Link: http://tinyurl.com/prmrajm

