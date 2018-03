Fekter: ÖVP ist der Partner der Familien

Michael Spindelegger wird in den ersten 100 Tagen Kanzlerschaft 7.000 Euro Freibetrag pro Kind einführen – ÖVP will Mix aus Geld- und Sachleistungen erhalten

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP ist der Partner der Familien in Österreich. Kanzlerkandidat Michael Spindelegger wird in den ersten 100 Tagen als Bundeskanzler einen Freibetrag von

7.000 Euro pro Kind einführen. Damit schafft die ÖVP ein steuerfreies Grundeinkommen für Familien", betont ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin und Finanzministerin Maria Fekter. Eine Umfrage vom Linzer Meinungsforschungsinstitut "market" zeigt, dass die Menschen in Österreich aus materiellen Gründen auf Kinder verzichten. So haben 68 Prozent der 400 Befragten angegeben, dass Kinderlosigkeit darauf zurückzuführen sei, dass keiner der Partner beruflich zurückstecken und sich materiell einschränken möchte. "Die ÖVP steht für ein Österreich der Familien und Generationen. Dabei stehen das Kindeswohl, Wahlfreiheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Mittelpunkt. Die

Entscheidung eine Familie zu gründen, darf nicht davon abhängen, ob man sich Kinder leisten kann. Die Frage muss lauten: Will man eine Familie gründen. Mit dem Freibetrag von 7.000 Euro pro Kind und Jahr haben die ÖVP und Michael Spindelegger ein Konzept, das die heimischen Familien nachhaltig entlastet und unterstützt", unterstreicht Maria Fekter, die klarstellt: "Wir wollen einen ausgewogenen Mix aus Geld- und Sachleistungen erhalten und damit

die besten Rahmenbedingungen für die Familien in unserem Land schaffen." ****

Familien sind die einzige Konstante in einer sich ständig verändernden Welt. "Unser Ziel ist es, Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen. Dafür haben wir bereits vieles erreicht: Das Familienrechtspaket, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe oder die Pflegefreistellung. In der nächsten Legislaturperiode wird es mit einem

Bundeskanzler Michael Spindelegger eine Fortsetzung unseres Erfolgsweges geben", hält die ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin fest. Die ÖVP will mit ihrem Zukunftsprogramm einen Kinderfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind, ein übersichtlicheres System bei der Familienförderung und die volle Anrechnung von Kindererziehungszeiten für die Pension umsetzen. Eine klare Absage erteilt die ÖVP-Finanzministerin der SPÖ-Zwangs-und Bevormundungspolitik: "Die ÖVP steht für Wahlfreiheit. Was das Beste für eine Familie ist, hat nicht der Staat zu entscheiden. Denn sie sind individuell in ihren Bedürfnissen, der Staat hat nichts in den Familien zu suchen." Maria Fekter abschließend: "Die Familien in Österreich haben sich einen verlässlichen Partner verdient. Faymann hatte seine Chance als Kanzler, er hat sie nicht genutzt. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp