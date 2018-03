Jungbauernobmann ruft ländliche Jugend zur Wahlbeteiligung auf

Kast: Am Sonntag unsere bäuerlichen Kandidaten unterstützen

Wien (OTS) - Nur mehr wenige Tage sind es bis zur Nationalratswahl am kommenden Sonntag. Trotzdem ist gerade diese Zeit eine der wichtigsten überhaupt, denn knapp ein Drittel der Wahlberechtigten ist laut aktuellen Wahlumfragen noch unentschlossen darüber, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, mit 45.000 Mitgliedern österreichweit, geht mit 25 Kandidaten ins Rennen. Jungbauern-Bundesobmann Stefan Kast über die bevorstehenden letzten Tage: "Wir werden uns noch einmal intensiv ins Zeug legen und alles daran setzen, um unsere bäuerlichen Kandidaten zu unterstützen!" Besonders wichtig ist ihm, die Jugend im ländlichen Raum zur Wahl zu mobilisieren: "Dabei geht es uns vor allem darum, dass alle jungen Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Demokratie funktioniert nur mit den Wählerinnen und Wählern!"

Stell dir vor es sind Wahlen, und keiner geht hin!

"Die Politik im ländlichen Raum braucht motivierte, kluge und mutige Persönlichkeiten", so Kast weiter. Er betont, dass es unverzichtbar sei, dass junge Menschen in den Entscheidungsgremien vertreten sind und so mitgestalten können. "Mit Staatssekretär Sebastian Kurz haben wir in Österreich einen jungen Vorzeigepolitiker, den wir auch seitens unserer Organisation voll und ganz unterstützen", berichtet der Obmann.

Bäuerliche Kandidaten wählen!

Wie wichtig es ist, dass in Zukunft weiterhin Persönlichkeiten aus dem bäuerlichen Bereich im Nationalrat vertreten sind, zeigen die kommenden Herausforderungen. Mit dem Beschluss der Kofinanzierung der GAP und der Ausgestaltung des neuen ÖPUL stehen wichtige Weichenstellungen an. "Hier braucht es Abgeordnete mit bäuerlichem Hausverstand im Nationalrat, die die Interessen der Jungbauernschaft vertreten", so Kast abschließend.

