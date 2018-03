NEOS-Jugend startet österreichweite "72 Stunden gegen den Stillstand"-Tour

Wien (OTS) - Im Endspurt Richtung Wahltag mobilisieren die Jugend-Kandidatinnen und Kandidaten von NEOS noch ein letztes Mal österreichweit die Jung- und Erstwähler.

"72 Stunden gegen den Stillstand" wird mit Jugendspitzenkandidat_innen Nikolaus Scherak (26, NEOS Spitzenkandidat in NÖ und Vorsitzender der Jungen Liberalen), Claudia Gamon (24, NEOS Bundesliste Platz 6) und Douglas Hoyos (23, NEOS Landessprecher NÖ), in zwei NEOS-Bussen drei Tage durch Österreich fahren. Start ist am 24.09. in Wien - zum Finale der Tour wird sich die Gruppe wieder zum Wahlkampffinale in Wien am 27.09. auf der Mariahilferstraße einfinden.

Die Tour wird u.a. bei folgenden Stationen Halt machen:

- 25.09. St. Pölten Bahnhof 7-9 Uhr

- 25.09. Linz, Taubenmarkt, 12-14 Uhr (Medienaktion mit NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz und OÖ Spitzenkandidat Rainer Hable um 12:00 Uhr)

- 26.09. Innsbruck Hauptbahnhof, 7-9 Uhr

- 26.09. Graz Sonnenfelsplatz 20 Uhr

- 27.09. Wien, Mariahilferstraße/Neubaugasse 14-18 Uhr (Wahlkampffinale: Auftritt Matthias Strolz, Angelika Mlinar, Beate Meinl-Reisinger und Hans Peter Haselsteiner um 17:00 Uhr)

Die Tour kann online auf http://neos.eu/72h-tour mitverfolgt werden -der Hashtag ist #72hNEOS.

Wenn Sie die NEOS Jugendkandidatinnen und -kandidaten auf der Tour treffen wollen, bitten wir um Kontaktaufnahme unter claudia.gamon @ neos.eu (0664 5137912)

