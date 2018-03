Neue Studie zu "Online-Poker: Mögliche Geldwäsche und deren Prävention"

Die TÜV Trust IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV Austria hat eine Studie zum Geldwäscherisiko bei Online-Glücksspielen erstellt.

Wien (OTS) - Online-Poker wird in der politischen Diskussion in Deutschland und der EU wiederholt mit Geldwäscherisiken in Verbindung gebracht und in der Folge das legale Anbieten im Internet ordnungspolitisch verboten.

Belastbare wissenschaftliche Belege für das Bestehen bzw. die Quantifizierung des Geldwäscherisikos durch Online-Poker fehlen jedoch bisher. Ebenso wenig wurde bisher untersucht, inwieweit ein etwaig bestehendes Geldwäscherisiko im Online-Pokerbereich durch regulatorische und technische Sicherungsmaßnahmen begrenzt werden kann.

Die vorliegende Studie nimmt sich dieser Themen an. Sie untersucht das bestehende Geldwäscherisiko bei Online-Poker zunächst aus ökonomischer Sicht und setzt es in Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen. Sodann wird erörtert, welche Maßnahmen im Online-Pokerbereich besonders wirksam zur Geldwäschebekämpfung eingesetzt werden können.

Erarbeitet wurde die Studie unter Federführung der Professoren und renommierten Experten Professor Dr. Reiner Clement und Professor Dr. Dr. Franz W. Peren vom Forschungsinstitut für Glücksspiel und Wetten an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg sowie Professor Dr. DDr.h.c. Friedrich Schneider vom Institut für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität Linz.

Im Ergebnis schlägt die Studie, aufbauend auf einem 10-Punkte-Plan, die Implementierung eines Maßnahmenkatalogs vor, der einen Miss-brauch regulierter Online-Pokerangebote zum Zwecke der Geldwäsche nahezu ausschließen dürfte.

Der Auftraggeber dieser Studie, die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA, sieht sich auf dieser Grundlage nunmehr in der Lage, standardisierte Prüfkriterien zu definieren, welche eine technische und finanzaufsichtsrechtliche Überwachung von Glücksspielanbietern erleichtern. Der TÜV AUSTRIA kommt damit seiner originären Kernaufgabe im Bereich der technischen Überwachung nach. Über die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Das Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich als IT-TÜV tätig und gehört zur Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Von ihren Standorten Köln und Wien aus sind sie der neutrale, objektive und unabhängige Partner der Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken, um Informationstechnologie und die damit verbundenen Prozesse besser absichern zu können. Die Leistungen der TÜV TRUST IT GmbH konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Mobile Security, Cloud Security, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance. Anhand von Zertifizierungen dokumentiert die TÜV TRUST IT GmbH Werte wie Leistungsfähigkeit und Sicherheit und kann somit als Transporteur von Werteversprechen agieren.

Weitere Informationen: www.it-tuv.com

Die TÜV AUSTRIA Unternehmens-Gruppe

Der österreichische TÜV ist ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern der Welt. TÜV AUSTRIA beschäftigt 1.140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet ca.120 Mio. Euro Umsatz. Das Leistungsspektrum reicht von der Managementsystem-Zertifizierung über Prüfungen von Aufzügen und Druckgeräten, Anlagensicherheit, Aus- und Weiterbildung, Medizintechnik, Elektrotechnik, umweltschutztechnische Gutachten, Schallschutzgutachten, Carbon Footprint-Evaluierungen, IT-Security, Loss Adjustments, AppChecks, alle Arten von Zertifizierungen, Produktprüfungen, technischer Due Diligence und Legal Compliance Checks bis zu Prüfungen von Bühnen-, Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

Weitere Informationen: www.tuv.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4652

Rückfragen & Kontakt:

Christina Münchhausen

Waltherstraße 49 - 51, 51069 Köln

Tel.: +49 (0)221 - 969789 - 61

Fax: +49 (0)221 - 969789 - 12

Mobil: +49 (0)151 - 61 33 32 15

E-Mail: christina.muenchhausen @ it-tuv.com

http://www.it-tuv.com