SVA startet "Gesundheits-Check Junior" - Vorsorgeprogramm nun auch für Kinder und Jugendliche

Vorsorgeinitiative für 6-17-Jährige schließt Vorsorgelücke nach Mutter-Kind-Pass bis zur Volljährigkeit

Wien (OTS) - Die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) stellte heute den gemeinsam mit der Ärztekammer entwickelten "Gesundheits-Check Junior" vor. Mit der Initiative will die SVA den Bereich Prävention auch für Kinder und Jugendliche ausbauen. Zahlreiche Studien bestätigen: Um die Gesundheit der jungen Österreicher ist es schlecht bestellt. "Diese Entwicklungen müssen wir ernst nehmen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, sich frühzeitig mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen", so Peter McDonald, Obmann-Stv. der SVA.

Der Gesundheits-Check Junior startet im Oktober, knüpft an den Mutter-Kind-Pass an und schließt so die Vorsorgelücke bis zur Volljährigkeit. Mitversicherte Kinder von 6-11 und Jugendliche von 12-17 können nun eine kostenlose, speziell auf ihr Alter angepasste Gesundenuntersuchung in Anspruch nehmen, die von Allgemeinmedizinern und Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde angeboten wird. Schwerpunktthemen beim Gesundheitscheck seien Bewegung, Ernährung und Allergien, aber auch die psychische Gesundheit und bei Jugendlichen auch das Thema Sucht, erklärt der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte, Johannes Steinhart, denn "neben der rein medizinischen Untersuchung ist es natürlich auch wichtig zu schauen, wie ein Kind oder Jugendlicher mit entscheidenden Entwicklungsphasen wie Einschulung oder Pubertät zurechtkommt."

Der Gesundheits-Check Junior startet mit Oktober zunächst in Wien und im Burgenland. "Wir lassen das Projekt auch wissenschaftlich begleiten", sagt McDonald. Es sei geplant, dass die Kinder- und Jugendpräventionsinitiative in Zukunft auf ganz Österreich ausgeweitet werde.

Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich - "Zahlen sind besorgniserregend"

Insgesamt belegt Österreich im Ranking der OECD-Studie zur Kinder-und Jugendgesundheit nur Platz 27 von 30. "Die Zahlen sind besorgniserregend", so Steinhart: "Ein Viertel unserer Jugendlichen ist übergewichtig - Tendenz steigend. In keinem der über dreißig OECD-Staaten rauchen so viele 15-Jährige wie bei uns, nämlich 27 Prozent, und nirgends gibt es so viele 13-, 15-Jährige, die schon mindestens zweimal Alkohol getrunken haben." Umso wichtiger sei es, Vorsorgeinitiativen wie den Gesundheits-Check Junior für Kinder und Jugendliche auszubauen.

Die Gesundheitsgespräche in Alpbach haben das Thema Prävention in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die SVA habe mit ihrem Präventionsprogramm Selbständig Gesund, welches die Versicherten darin bestärkt, sich eigenverantwortlich und aktiv um die eigene Gesundheit zu kümmern sehr gute Erfahrungen gemacht, erklärt McDonald. Der Gesundheits-Check Junior sei eine Erweiterung des Präventions-Fokus, erklärt McDonald. "Damit wir länger gesund bleiben, muss sich jeder Einzelne um seine Gesundheit kümmern - je früher, desto besser."

Der Gesundheits-Check Junior im Detail:

Die Gesundenuntersuchung für Kinder von 6 bis 11 Jahren und für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ist in drei große Teilbereiche unterteilt: Die körperliche Untersuchung, die Entwicklung und der Bereich Prävention.

Bei der körperlichen Untersuchung werden bei Kindern und Jugendlichen Größe und Gewicht gemessen, eventuelle Haltungsanomalien festgestellt und die Zahngesundheit untersucht. Bei Kindern wird außerdem eine Allergieanamnese durchgeführt und bei Jugendlichen der Blutdruck gemessen.

Bei der Entwicklung stehen bei der Kinderuntersuchung die Sprache, das Hören und Sehen, Lesen, Rechtschreiben und Rechnen im Mittelpunkt. Auch die Motorik wird untersucht und auf Verhaltensauffälligkeiten geachtet. Bei Jugendlichen stehen hingegen Sozialisation, die Entwicklung in der Schule und individuelle Begabungen im Mittelpunkt. Thematisiert werden auch das Sexualverhalten und die Pubertätsentwicklung.

Ernährung, Bewegung und Sport sind wichtige Themen im Bereich der Prävention. Auch Beratung zur Unfallprävention und der aktuelle Impfstatus sind vorgesehen. Bei Jugendlichen werden außerdem die Themen Stress und Sucht sowie der individuelle Medienkonsum wird angesprochen.

Dieses Projekt wird von der Sozialversicherung und der Pharmawirtschaft aus den Mitteln des Pharmavertrages finanziell unterstützt.

