Business Analytics To Go: arcplan 8 gewährleistet uneingeschränkte Mobilität

Langenfeld (ots) - In jedem Unternehmen gibt es heute eine Vielzahl von Smartphones und Tablets und der Trend zu "Bring Your Own Device" (BYOD) ist ungebrochen. Die Herausforderung ist, jetzt in die passende Business Analytics-Software zu investieren. Mit arcplan 8 bringt der innovative BI-Anbieter arcplan am 26. September die richtige Lösung auf den Markt. Mobile BI entwickelt sich gegenwärtig von einer netten Spielerei zum unverzichtbaren Steuerungsinstrument. arcplan hat deshalb die neueste Version seiner Business Analytics-Suite mit einem HTML5-Client ausgestattet, der ein Responsive Design ermöglicht, das Kunden in die Lage versetzt, ihre Mobile-BI-Strategie so ökonomisch und effektiv wie möglich umzusetzen.

arcplan 8 - bisher unter dem Codenamen Xenon bekannt - bietet Anwendern und Entwicklern ein Plus an Flexibilität. Dank der HTML5-Fähigkeit und des Responsive Designs als zugrunde liegendem Konzept, hat arcplan eine Lösung entwickelt, die sich automatisch den Endgeräten der Anwender anpasst und die Bildschirmanzeige für jede Bildschirmgröße und -ausrichtung optimiert. Der Return on Investment, den arcplan ermöglicht, ist mehr als beachtlich: arcplan 8 erlaubt eine Kostenersparnis von bis zu 70% bei den Aufwendungen für Entwicklung und Pflege von BI-Applikationen. Mehr Infos unter http://bit.ly/18RLDUU

Über arcplan

arcplan ist ein führender innovativer Softwareanbieter von Business Intelligence, Dashboard-, Corporate Performance- und Planungslösungen für den mobilen und stationären Einsatz. Seit 1993 hat arcplan weltweit mehr als 3.200 Kunden geholfen, ihre bestehende IT-Infrastruktur zur besseren Entscheidungsunterstützung optimal zu nutzen. Allen Anwendern den einfachen Zugang zu relevanten Informationen zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zu fördern, sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren zur Verbesserung der Unternehmensperformance. arcplan - it simply works.

arcplan Enterprise® ist laut The BI Survey 12 (2012) die Nr. 1 bei den Werkzeugen eines Drittanbieters für SAP BW (SAP), Oracle Essbase (ORCL) und IBM Cognos TM1 (IBM).

Rückfragen & Kontakt:

LEWIS PR

Shushila Pandya

T +49 (0) 211 522 94-14

arcplan @ lewispr.com