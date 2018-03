FPÖ-LPO Ragger: Kein weiteres Zukunftsfondsgeld für Seenliegenschaften

Externes Gutachten wird in Auftrag gegeben - Schadensersatzforderungen sind zu prüfen - Schaunig und Rohr im Erklärungsnotstand

Klagenfurt (OTS) - In der morgigen Sitzung der Kärntner Landesholding wird der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Antrag betreffend Restfinanzierung der Seeimmobilien vorlegen. Insgesamt seien derzeit noch rund 13 Millionen Euro offen. Der Antrag belaufe sich auf die höchstmögliche Summe von zehn Millionen Euro, welche aus dem Zukunftsfonds getilgt werde. In Anbetracht dieser Tatsache und den laufen diesbezüglichen Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag fordert der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger einen sofortigen Stopp dieser Zahlungen.

"Die Freiheitlichen fordern das sofortige Einstellen der Ausgaben bis zur endgültigen Klärung durch den Untersuchungsausschuss", macht Ragger deutlich. Auch seien zuvor etwaige Schadensersatzansprüche gegen die früheren Organe Gabriele Schaunig-Kandut und Reinhart Rohr zu klären. Die Freiheitlichen werden alle rechtlichen Möglichkeiten zur Rückabwicklung des Seen-Ankaufes prüfen und dies durch ein externes Gutachten untermauern lassen. Von besonderem Interesse wird hier sein, wieso Rohr nicht sofort den Landtag informiert hat, als er im Aufsichtsrat der Landesholding erfahren hat, dass die Seen wahrscheinlich nur die Hälfte wert waren. "Rohr wusste, dass das Land durch Landtagsbeschluss dafür garantiert, trotzdem hat er geschwiegen", merkt Ragger an.

Es stelle sich auch die Frage, was Schaunig nun mit den Seenimmobilien plant. Laut Rechnungshofbericht stehen in den nächsten Jahren zusätzlich über 20 Millionen Euro an Instandhaltungskosten an. "Wo bleibt hier ein sinnvolles Konzept", fragt sich Ragger und verweist auf wesentlich klügere Investitionen wie beispielsweise die Sanierung des Klagenfurter Flughafens. Hier gebe es in den nächsten Jahren ein Sanierungsbedarf von rund 25 Millionen Euro. "Wir sprechen uns jedenfalls klar dagegen aus, den Zukunftsfonds für die Restfinanzierung der Seenimmobilien zu verwenden", so Ragger abschließend.

