LLL Academy: Anforderungsmanagement auf höchster Stufe

Am 29.10.2013 startet erste Ausbildung zum Requirements Engineer, Advanced Level

Wien (OTS) - Am Anfang jeder Systementwicklung steht exaktes Anforderungsmanagement (Requirements Engineering). Dieses verhindert Fehler, teure Fehlerbehebungskosten werden ebenfalls minimiert. "Anforderungsmanager sind in der Wirtschaft sehr gefragt. Wir haben an der LLL Academy bereits einige Vorbereitungslehrgänge für den Foundation Level durchgeführt. Ich freue mich daher sehr, dass wir im Oktober erstmals Requirements Engineers auf die Prüfung für den Advanced Level vorbereiten. Die LLL Academy ist die erste Ausbildungsinstitution in Österreich, die diese Ausbildung inkl. Zertifizierungsprüfung abhält", so Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der Life Long Learning Academy Technikum Wien.

Zwei Ausbildungsschwerpunkte

Im Modul "Requirements Modeling" erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Generierung von grafischen Modellen mittels UML (Unified Modeling Language), im Modul "Elicitation and Consolidation" wie man Anforderungen von Projekten für neue Projekte adaptiert und zusammenführt. Die Prüfung ist zweiteilig und besteht aus einem schriftlichen Test sowie einer Projektarbeit.

LLL Academy seit 2011 autorisierter IREB-Trainingsanbieter

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien (LLL Academy) ist seit 2011 autorisierte Trainingsinstitution des IREB (International Requirements Engineering Boards). Damit ist sie berechtigt, auf die international anerkannte IREB-Zertifizierung vorzubereiten. Am 29. Oktober 2013 startet - erstmals in Österreich - die Vorbereitung für die zweite Ausbildungsstufe, die Advanced Levels.

Details zum Lehrgang "Certified Professional for Requirements Engineering, Advanced Levels"

Trainer:

DI Mag. Dr. Michael Tesar, Lektor für Informatik, Requirements Engineering und Projektmanagement an der FH Technikum Wien

Dauer:

Modul 1 "Requirements Modeling": 3 Tage, 29.10 bis 31.10.2013

Modul 2 "Elicitation and Consolidation": 3 Tage, 19.11. bis 21.11.2013

Kosten:

Je Modul EUR 1.650,- exkl. MwSt. (mit Zertifizierung), EUR 1.050,-exkl. Mwst. (ohne Zertifizierung)

Zugangsvoraussetzung:

Absolvierung des Foundation Levels

Abschluss:

Die LLL Academy ist ein vom International Requirements Engineering Board (IREB) anerkannter Trainingsprovider und bereitet auf die Zertifizierung als Professional for Requirements Engineering vor. Die Prüfung nimmt der Zertifizierungspartner Certible ab, eine Re-Zertifizierung ist nicht notwendig.

Nähere Infos:

http://www.lllacademy.at/Zertifizierungen

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus auf der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

