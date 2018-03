Der Wahlsonntag im ORF: sieben Stunden live in ORF 2

Ab 16.00 Uhr mit "Diskussion der Spitzenkandidaten", "ZiB 2 spezial", "Runder Tisch", dazu Sondersendungen in Ö1, Ö3 und FM4

Wien (OTS) - Am Wahlsonntag, dem 29. September 2013, steht der ORF mit all seinen Medien ganz im Zeichen der "Wahl 13". Allein im ORF-Fernsehen wartet auf die Zuseherinnen und Zuseher mit einer siebenstündigen Live-Strecke ab 16.00 Uhr in ORF 2 die bisher umfassendste Berichterstattung von einem Wahltag. Präsentatoren sind Marie-Claire Zimmermann und Tarek Leitner, ihnen zur Seite - Peter Filzmaier und Christoph Hofinger vom für die ORF-Hochrechnungen verantwortlichen SORA-Institut. Den Beginn macht eine Doku von Tarek Leitner über historische Wahlabende seit den 70er Jahren um 16.00 Uhr. Danach folgt als Höhepunkt die erste Hochrechnung um 17.00 Uhr samt den anschließenden Reportagen und Interviews u. a. aus den Parteizentralen, weiters die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr mit dem erwarteten Endergebnis, die "Diskussion der Spitzenkandidaten" mit Ingrid Thurnher aus dem Parlament um 20.15 Uhr, eine "ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf um 21.45 Uhr, der "Runde Tisch" mit Lou Lorenz-Dittlbacher um 22.20 Uhr und, zum Abschluss, eine "ZiB 24 spezial" (0.15 Uhr) mit Berichten zu den Sieger- bzw. "Verlierer"-Feiern in ORF eins. Am Tag danach steht eine 30-minütige "ZiB" um 9.00 Uhr nochmals im Zeichen der Wahl, ebenso, ausnahmsweise montags, "Der Report" um 21.05 Uhr.

Für hörbehinderte Zuseherinnen und Zuseher wird die Live-Strecke von 16.00 bis 18.30 Uhr und um 19.00 bzw. 19.30 Uhr auf TELETEXT-Seite 777 untertitelt. Ebenso untertitelt wird auch die Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten um 20.15 Uhr.

Die ORF-Radios bieten am Wahlsonntag in Ö1 (ab 16.55 Uhr), in Ö3 (ab 16.00 Uhr) und in FM4 (ab 17.00 Uhr) zahlreiche Sondersendungen und beschäftigen sich auch tags darauf ausführlich mit der Wahl, u. a. mit einem mehr als zweistündigen "Morgenjournal spezial" ab 6.00 Uhr in Ö1.

Wichtige Infos zur Wahl und natürlich auch zum Wahltag bietet weiterhin die "Wahl 13"-App des ORF, die in den App Stores bzw. im Web unter http://news.ORF.at/wahl13/ verfügbar ist. Das speziell zur Nationalratswahl eingerichtete kostenlose "SMS-Wahlservice" bietet Interessierten am Wahlabend die Zusendung von Hochrechnungen und vorläufigem Endergebnis per SMS (Anmeldung über insider.ORF.at; weitere Infos zum ORF-Onlineangebot unter presse.ORF.at).

Der Wahlsonntag im ORF-Fernsehen

16.00 Uhr:

Doku von Tarek Leitner über historische Wahlabende, außerdem:

Reportage über die Entwicklung der politischen Meinungsumfragen und ein Blick auf den Wahlkampf in den Social Media (mit Rosa Lyon)

17.00 Uhr:

Erste Hochrechnung und erste Schaltungen in die Parteizentralen, aus dem Parlament meldet sich Hans Bürger mit einer prominent besetzten Journalistenrunde (Rainer Nowak, Eva Weissenberger, Martina Salomon und Claus Pandi).

17.15 Uhr und 18.25 Uhr (ORF eins):

ZiB-Flash

18.30 Uhr:

Lokale Berichte aus den ORF-Landesstudios über erste Ergebnisse und Reaktionen aus den Bundesländern

19.00 Uhr:

Weitere bundesweite Daten und möglicherweise bereits das von der Innenministerin verkündete offizielle Endergebnis

19.30 Uhr:

"Zeit im Bild" mit einer ersten - von Hans Bürger und Patricia Pawlicki geleiteten - Interviewrunde mit den Spitzenkandidaten

20.00 Uhr (ORF eins):

"ZiB 20" mit aktuellen Berichten

20.15 Uhr:

Live aus dem Parlament: Diskussionsrunde der künftig im Parlament vertretenen Spitzenkandidaten mit Ingrid Thurnher

21.45 Uhr:

"ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf und u. a. aktuellen Reportagen und Hintergrundberichten aus den Parteizentralen

22.20 Uhr:

"Runder Tisch" mit Lou Lorenz-Dittlbacher und Politik-Experten wie Peter Filzmaier, Alexandra Föderl-Schmid, Wolfgang Fellner u. v. m.

0.15 Uhr (ORF eins):

"ZiB 24 spezial" mit ersten Berichten von den Siegesfeiern bzw. den weniger bejubelten Feiern der Wahlverlierer

Der Wahlsonntag in den ORF-Radios

Ö1

Am Wahltag startet die Ö1-Information ihre mehr als dreistündige Sondersendung "Nationalratswahl 2013" um 16.55 Uhr. Punkt 17.00 Uhr steigt Reporter Peter Daser mit der ersten Hochrechnung ins Programm ein, dann folgen - laufend aktualisiert - Reaktionen und Berichte aus den Parteizentralen, Teilergebnisse aus den Ländern sowie weitere Hochrechnungen für ganz Österreich. Lauter Daten und Stimmungsbilder, die der Einordnung bedürfen. Diese kommt auch diesmal wieder von Politikwissenschafter Anton Pelinka und Ö1-Innenpolitikredakteur Stefan Kappacher, beide sind Live-Gäste von Moderator Hubert Arnim-Ellissen im "Journal"-Studio. Mit dem vorläufigen Endergebnis ist in der letzten halben Stunde der Sondersendung zu rechnen. Am späteren Abend folgen in weiteren "Journalen" ("Sonderjournal" um 21.00 Uhr, "Nachtjournal" um 22.00 Uhr) kompakte Zusammenfassungen des Wahltages.

Auch der Ö1-Morgen nach der Wahl wird sich anders anhören als sonst. "Guten Morgen Österreich" und die "Journale" fusionieren an diesem Tag zu einer mehrstündigen Sendung: "Morgenjournal Spezial - der Weg zur nächsten Regierung" (6.00 bis 8.15 Uhr). Christan Williwald und Sonja Watzka präsentieren gemeinsam Information und Musik. Im Zentrum der geplanten Berichte und Live-Gespräche stehen die Optionen für die anstehende Regierungsbildung, allfällige inhaltliche oder sonstige Hürden, Fristenläufe und ähnliche Fragen. Ausführlich diskutiert wird der Wahlausgang dann noch am Montagabend in einer "Runde der Chefredakteur/innen" ab 18.25 Uhr. Als Gastgeber fungiert Hannes Aigelsreiter. Die gesamte Ö1-Wahlberichterstattung wird online unter oe1.ORF.at/wahl2013 gebündelt, die Seite fortwährend erweitert.

Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet am Wahlsonntag in einer Sondersendung: Die Ö3-Nachrichten-Redakteure Christian Panny und Rainer Hons führen von 16.00 bis 19.00 Uhr durch das "Ö3 Wahljournal" - mit stündlichen Ö3-Journalen, halbstündlichen Nachrichten-Updates sowie aktuellen Berichten über die Ergebnisse der Nationalratswahl 2013. Ö3-Reporterin Birgit Pointner meldet sich live aus dem ORF-Rechenzentrum mit den neuesten Hochrechnungen und Ergebnissen, die Ö3-Reporter/innen berichten aus den Parteizentralen über die ersten Reaktionen auf die Wahl, und im Ö3-Journalstudio analysiert Radio-Innenpolitik-Redakteur Klaus Webhofer das Ergebnis. Außerdem informiert der "Ö3 Newsflash" über SMS, Twitter und Facebook.

Am Morgen nach der Wahl steht der "Ö3-Wecker" ganz im Zeichen der Nationalratswahl-Nachberichterstattung und der Frage, wie es in den nächsten fünf Jahren weitergehen könnte. Die Ö3-Reporter/innen berichten, wie die Stimmung in den Parteien zu den Regierungsoptionen der nächsten Jahre ist, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Parteien setzen wollen, wie die Funktionäre auf das jeweils eigene Wahlergebnis reagieren und wie ausgelassen die jeweilige Wahlparty der vergangenen Nacht war.

FM4

Am Wahlsonntag berichtet FM4 von 17.00 bis 21.00 Uhr live von der Nationalratswahl 2013. Zu jeder vollen und halben Stunde gibt es aktuelle Nachrichten, Ergebnisse, Stellungnahmen und Analysen in englischer und deutscher Sprache. Robert Zikmund wird durch den FM4-Wahlabend führen.

Die Ergebnisse der Nationalratswahl analysieren Politikberater Thomas Hofer und Journalistin Anneliese Rohrer am 30. September in "FM4 Reality Check" (12.00 Uhr).

ORF-Regionalradio-Nachrichtenredaktion

Am Tag der Nationalratswahl berichtet die ORF-Regionalradio-Nachrichtenredaktion ab der 1. Hochrechnung um 17.00 Uhr in drei Live-"Sonderjournalen" vom Wahlausgang. Auch am Folgetag wird die Sendezeit der Nachrichtensendungen um 6.00, 7.00, 8.00 und 12.00 Uhr verlängert. Die Live-Berichterstattung mit den Hochrechnungen für die Regionalradio-"Journale" übernimmt in bewährter Form Fabio Polly, die innenpolitischen Analysen kommen von Wolfgang Werth.

ORF TELETEXT

Am Wahltag fasst der TELETEXT in einem großen "Extra" noch einmal den Wahlkampf und die zentralen Themen zusammen. Am Wahlabend stehen Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen im Zentrum der Berichterstattung. Und ein besonderes Service sind wieder die Detail-Wahlergebnisse aller österreichischen Gemeinden.

