Vorhang auf für die zweite Staffel von "Borgia"

Wien (OTS) - "Ich weiß, dass die neue Staffel uns wieder in die Zeit hineinversetzt, in der wir schon einmal waren, und uns dabei himmelwärts trägt" - der amerikanische Ausnahmeproduzent Tom Fontana, der auch als Headautor die Bücher entscheidend geprägt hat, dreht wieder am Rad der Zeit, wenn ab 25. September 2013 die internationale und mit ORF-Beteiligung entstandene Renaissanceserie "Borgia" in die zweite Runde geht. 600 Minuten opulentes Historienkino schlagen dann ein neues Kapitel in der Chronik des verruchten Papst-Clans auf und erzählen dessen Geschichte ab 1497 weiter. Im Mittelpunkt steht der kometenhafte Aufstieg von Cesare Borgia, eingebettet in eine große Liebesgeschichte, einen atemberaubenden Krimi und eine Zeit, die von bedeutenden Persönlichkeiten wie Machiavelli, da Vinci und Michelangelo geprägt war. Zu sehen ist der Sechsteiler am 25. (20.15 Uhr) und 27. September (22.45 Uhr) sowie am 1., 2., 3. und 7. Oktober (jeweils um ca. 22.30 Uhr) in ORF 2.

Gedreht wurde auf Englisch, der Cast ist international: Neben dem US-Schauspieler John Doman als Rodrigo Borgia und Papst Alexander VI. sind erneut der Brite Mark Ryder, die Spanierin Assumpta Serna, die Italienerin Marta Gastini und die deutschen Schauspieler Isolda Dychauk, Andrea Sawatzki und Victor Schefé sowie erstmals Sebastian Urzendowsky zu sehen. Und auch drei Österreicher verstärken das Team vor der Kamera: Neben dem Wiener Manuel Rubey, der auch schon in der ersten Staffel Giovanni Sforza, Lucrezia Borgias ersten Ehemann, gab, spielen in weiteren Rollen u. a. die Niederösterreicherin Babsie Steger und der Oberösterreicher Carl Achleitner. Regie führten Dearbhla Walsh, Thomas Vincent, Metin Hüseyin und auch wieder der Deutsche Christoph Schrewe, der u. a. auch für "Der Bibelcode" und "Der Seewolf" am Regiesessel Platz nahm. Gedreht wurde von März bis November 2012 in Tschechien und an Originalschauplätzen in Italien. Die erste Staffel war bereits in 85 Ländern zu sehen und nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch in Italien, Spanien, England und den USA höchst erfolgreich.

Tom Fontana: "Was die Authentizität angeht, steigern wir uns in dieser Staffel um 100 Prozent"

Tom Fontana, Erfinder, Drehbuchschreiber und Produzent der Serie, über die zweite Staffel: "Die drei Hauptcharaktere Rodrigo, Lucrezia und Cesare Borgia sind in der ersten Staffel auf eine Reise gegangen. Die zweite Staffel ist eine Fortsetzung dieser Reise. Rodrigo macht in dieser Staffel wahnsinnig viele Höhen und Tiefen durch, er begibt sich auf eine richtige Achterbahnfahrt. John Doman macht einen unglaublichen Job und trifft seine Figur jedes Mal genau auf den Punkt. Lucrezia muss in dieser Staffel sehr viele Hürden bestreiten:

Sie muss mit der Schuld am Tod ihres Bruders Juan fertig werden und sich mit dem Sinn und dem zukünftigen Weg ihres Lebens auseinandersetzen. Isolda Dychauk zeigt dies in einer unglaublichen Tiefe. Ihr Charakter fährt eine sehr kurvige Straße entlang, und sie schafft es, jede Kurve zu kratzen, ohne dass der Wagen dabei umstürzt. Mark Ryders Darstellung von Cesare in dieser Staffel wird die Fans absolut umhauen. Er versteht Cesare auf einer emotionalen sowie physischen Ebene sehr viel tiefgehender, als er das in der ersten Staffel getan hat."

Was die zweite von der ersten Staffel unterscheidet? Fontana: "In dieser Staffel werden wir viel Kunst und Kultur der Renaissance wahrnehmen. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Machiavelli und ein paar andere Personen kommen vor. Dabei verwende ich nur Charaktere, die in der Geschichte tatsächlich mit der Borgia-Familie zu tun hatten oder zumindest in einer der Städte waren, in denen unsere Borgias lebten. Ich glaube, das Publikum wird die Zeit genießen, die die Familie mit diesen großen Renaissance-Persönlichkeiten verbringt. In Staffel zwei gehen wir an Originalschauplätze und drehen einen großen Teil der Szenen in Italien. Also zeigen wir jetzt Gebäude, die es in Tschechien nicht geben würde, und man sieht Bäume und Blumen, die in Tschechien nicht existieren. Was die Authentizität angeht, steigern wir uns in dieser Staffel um 100 Prozent." Und was würden Historiker zu "Borgia" sagen? "Ich habe bisher weder positive noch negative Reaktionen von Historikern bekommen. Wir versuchen, so nah wie möglich an den geschichtlichen Fakten zu bleiben, solange sie nicht mit der Dramaturgie in Konflikt kommen. Ich glaube, wir werden der Geschichte der Borgia-Familie gerecht, weil wir nicht versuchen, Karikaturen der Figuren darzustellen, sondern Männer und Frauen zeigen, die kompliziert sind und die darum kämpfen, ihrem Leben einen Sinn zu geben und die Verantwortung ihren Familien und Gemeinden gegenüber zu tragen."

Folge 1 (Mittwoch, 25. September, 20.15 Uhr, ORF 2)

Nach dem Tod seines Sohnes Juan entgleitet Rodrigo Borgia (John Doman) die Macht. Um ihn zu stärken, verschafft sein Sekretär Gacet (Art Malik) ihm die Droge Vitriolo. Am Hof von Neapel sehnt sich Cesare Borgia (Mark Ryder) unterdessen nach weltlicher Macht. Er liebt Carlotta (Paloma Bloyd), deren Herz Guy de Leval (Cesar Domboy) gehört. Lucrezia (Isolda Dychauk) lebt versteckt bei ihrer Mutter Vanozza (Assumpta Serna). Ihre Schwangerschaft muss geheim bleiben, damit Rodrigo sie wieder verheiraten kann. Rodrigos ehemalige Geliebte Giulia (Marta Gastini) drängt ihren Bruder Alessandro (Diarmuid Noyes), beim Papst ihre Rückkehr nach Rom durchzusetzen. Dort schafft Rodrigo einen Ausgleich mit den Kardinälen, indem er die ihnen verhassten spanischen Truppen in den Kampf gegen die Osmanen schickt. Doch Kardinal Della Rovere (Dejan Cukic) verfällt auf eine weitere Intrige: In seinem Auftrag bezichtigt Kardinal Flores Gacet, ihn belästigt zu haben. Rodrigo ist gezwungen, seinen Sekretär verhaften zu lassen. Bald schon überführt Rodrigo Flores jedoch der Lüge, Gacet kommt frei. Unterdessen überzeugt Alessandro Rodrigo, Giulia zurückzuholen. Sie wird sich als Mutter von Lucrezias Kind mit Rodrigo als Vater ausgeben, und so kann Lucrezia weiter verheiratet werden. Lucrezia lehnt den Plan zunächst ab, bis ihre Halbschwester Isabella ihr klarmacht, dass sie Rodrigo mit einem unehelichen Kind verstoßen würde. Lucrezia lenkt ein, leidet aber, als sie ihren neugeborenen Sohn Giovanni fortgeben muss. In Neapel bereiten Carlotta und Guy ihre Abreise nach Frankreich vor. Cesare hält nun nichts mehr dort und folgt dem Ruf seines Vaters. Vergebens versuchen Alfonso Di Calabria (Alejandro Albarracin) und dessen Schwester Sancia, Cesare mit einem blutigen Plan an sich zu binden. Als Cesare nach Rom aufbricht, schließt sich der zum Prinzen erhobene Di Calabria ihnen an. Rodrigo will seine Tochter Lucrezia mit ihm vermählen.

"Borgia" ist eine Produktion von Atlantique Productions und EOS Entertainment GmbH in Zusammenarbeit mit Etic Films und Les Borgia SAS in Koproduktion mit ZDF, ORF und Canal+.

"kreuz und quer" widmet sich bereits heute (24. September) dem "Fall Borgia" und diskutiert zum Thema "Macht und Moral - Wie Politik funktioniert" (ab 22.30 Uhr in ORF 2). Die Studiodiskussion unter der Leitung von Michael Hofer ist morgen (25. September) um 20.15 Uhr in ORF III Kultur und Information zu sehen.

