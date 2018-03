S C H L U S S B E R I C H T "Futura 2013" in Salzburg

15. Futura mit starkem Branchenauftritt

Messezentrum Salzburg (OTS) - Enge Kooperation mit FEEI, Foren und Einkaufsverbänden +++ 350 Aussteller in den Hallen 1, 2 und 6 sowie 7 - 10 A-C des Messezentrums +++ 8.425 Fachbesucher*) +++ Sonntag war "Tag des Verkaufsberaters" +++ Online- Besucher-Registrierungssystem voll etabliert +++

SALZBURG (24. September 2013). - 1999 wurde sie von Reed Exhibitions Messe Salzburg in Zusammenarbeit mit zahlreichen namhaften Unternehmen aus der Industrie, den Mitgliedern des FEEI (Fachverband der Elektro und Elektronikindustrie) und den drei großen Einkaufskooperationen ElectronicPartner, Expert und Euronics als jährliche nationale Leitfachmesse aus der Taufe gehoben. Seither hat sich die "Futura", nicht zuletzt aufgrund dieser engen und auf die Bedürfnisse der heimischen Marktteilnehmer abgestimmten Kooperation, sehr erfolgreich entwickelt. Bei der jüngsten "Futura" vom 19. bis 22. September 2013 konnten alle Beteiligten ein kleines Jubiläum feiern, als die 15. Ausgabe der Fachmesse für Unterhaltungselektronik, Haushaltstechnik und Telekommunikation im Messezentrum Salzburg in Szene ging. Rund 350 Aussteller hatten ihre zahlreichen Neuheiten und aktuellen Sortimente präsentiert und damit sieben Messehallen belegt. Wie im Vorjahr war auch dieses Mal der Sonntag, der vierte und letzte Messetag, zum "Tag des Verkaufsberaters" erklärt worden.

Unverzichtbare nationale Neuheitenschau und Orderplattform

Insgesamt wurden auf der "Futura 2013" 8.425 Fachbesucher registriert, was fast dem Vorjahreswert entspricht. Wie Direktor Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Salzburg, erläutert, "sei die breite geographische Fachbesucher-Streuung über das ganze Bundesgebiet erfreulich, was zum einen den Stellenwert der 'Futura' als akzeptierte nationale Branchenplattform unterstreicht und zum anderen den Status Salzburgs als idealen, weil verkehrsgeographisch zentral gelegenen Fachmessestandort beweist".

Der hohe Stellenwert der "Futura" als österreichische Branchenleitmesse rührt vor allem daher, dass sie die auf der IFA in Berlin gezeigten Neuheiten und Trends unmittelbar darauf zum ersten Mal dem Fachhandel in Österreich präsentiert. "Die heimischen Fachhändler können sich in Salzburg im überschaubaren, kompakten und repräsentativen Rahmen über alle Neuheiten informieren und ihre Orderdispositionen vor allem für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft treffen. Sie profitieren dabei von den für sie 'richtigen' Ansprechpartnern und dem attraktiven Aufwand-Nutzen-Verhältnis", beschreibt Ing. Gerhard Perschy, themenverantwortlicher Bereichsleiter Messen bei Reed Exhibitions, den unersetzbaren Nutzen der "Futura" als nationale Branchenplattform.

Eine Reihe von Neuausstellern und Wiederkehrern auf der "Futura 2013"

"Dies wird auch durch die erfreuliche Tatsache untermauert, dass wir unter den Ausstellern der 'Futura 2013' eine Reihe von Neuausstellern und Wiederkehrern begrüßen konnten", fügt "Futura"-Messeleiter Michael Setka hinzu. Im IT-Bereich waren dies Littlebit Technology aus der Schweiz, AVM Computersysteme aus Deutschland und als Wiederkehrer Omega Handelsgesellschaft, Strong GmbH; im Sektor Unterhaltungselektronik und Zubehör traten Play Art und die MLine Vertriebsgesellschaft wieder auf der "Futura" auf, und den HiFi-Bereich ergänzten GP Acoustics, Muse Deutschland, Smart Audio und die Franz Seiler Handelsvertretung mit den Marken Denon, Marantz, Magnat, Heco sowie Tivoli. Nach längerer Pause war auch Harman auf die "Futura" zurückgekehrt. Ein neues Segment bildeten Roboter-Rasenmäher, mit der Prochaska Handels GmbH und der Zimmer Handelsgesellschaft als neue Aussteller.

Messesonntag war erneut "Tag des Verkaufsberaters"

Da sich im Vorjahr die Ausrufung des Messeschlusstages, des Sonntags, zum "Tag des Verkaufsberaters" sehr gut bewährt hat, haben Organisator Reed Exhibitions, die Branchenforen Forum Consumer Electronics, DVB-Forum, Elektro-Kleingeräte-Forum und Forum Hausgeräte des FEEI sowie die Einkaufsverbände diesen Modus beibehalten. "Wegen der am Samstag langen Geschäftsöffnungs- und Arbeitszeiten haben Verkäufer meist nur am Sonntag die Zeit und Gelegenheit, die 'Futura' zu besuchen", bemerkt dazu "Futura"-Messeleiter Michael Setka: "Da es sich aber um stark innovationsgetriebene und somit beratungs- bzw. schulungsintensive Produkte handelt, ist es wichtig, ja geradezu unerlässlich, dass sich neben den Firmeneigentümern, Geschäftsführern und Einkäufern auch die Verkaufsberater auf der Messe umfassend über die vielen vorgestellten Neuheiten informieren, die Geräte in Augenschein nehmen und ausprobieren sowie direkt mit den Experten der Anbieter sprechen können."

Übersichtlichkeit war Trumpf

Bei der Aufplanung der "Futura 2013" war das Messeteam bestrebt, einen übersichtlichen Rundlauf herzustellen. Dieser begann in Halle 1, wo Weißware und Elektrokleingeräte präsentiert wurden; die Hallen 2 und 6 gehörten der Haushaltstechnik, und in Halle 7 waren SAT, Terrestrik und Kabel angesiedelt; die Unterhaltungselektronik nahm die Halle 8 ein, und in der Halle 9 stellten die IT- und Telekom-Anbieter ihre Produkte aus; IT, HiFi, Zubehör und Licht befanden sich in Halle 10 B+C, und in Halle 10 A nochmals Elektrokleingeräte.

Gewinnspiel als zusätzliche Besuchsmotivation

Da die Verkaufsberater, die am Sonntag zur "Futura 2013" kamen, für den Messebesuch einen freien Tag aufzuwenden hatten, boten die Verbände und Reed Exhibitions dieser Zielgruppe wieder ein attraktives Gewinnspiel mit hochwertigen Preisen, sowohl als zusätzliche Motivation zum Messebesuch als auch als Dankeschön für das dadurch bewiesene Engagement. Als Goodie erhielten die ersten 80 Verkaufsberater, die am Sonntag den Fachevent besuchten, am Eingang jeweils einen Ö-Ticket-Konzertgutschein im Wert von 50 Euro. Zudem wurde jedem Verkäufer, der sich vorab online angemeldet hatte, vor Ort ein Power-Frühstück offeriert.

Am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Die Frage lautete, wer wird unter allen Fachbesuchern, die eine Teilnahmekarte in die Gewinnbox eingeworfen hatten und bei der Ziehung anwesend waren, den ersten Preis, einen 1er BMW im Wert von knapp 25.000 Euro, gewinnen? Andrea Jakopeh aus Leibnitz konnte schließlich den Zündschlüssel aus der Hand des stv. Geschäftsführer FEEI, Dr. Manfred Müllner, in Empfang nehmen. Der zweite Preis, ein Elektro-Fahrrad im Wert von zirka 3.000 Euro von BeGreen (eMotion), gesponsert vom FEEI-Netzwerkpartner UFH, ging ebenfalls in die Steiermark an Marc Hopf von Elektro Merl aus Bruck an der Mur. Über den dritten Preis, einen bei einer der 132 heimischen Wellnessoasen einlösbaren Thermengutschein im Wert von 500 Euro, durfte sich Maximillian Langenecker von TV Langenecker aus München freuen.

Mittlerweile etabliert - das Online-Registrierungssystem

Vollends etabliert hat sich mittlerweile das Online-Besucher-Registrierungssystem, das bereits bei der Premiere im Vorjahr regen Zuspruch gefunden hatte Das Prozedere ist denkbar einfach: Die Fachbesucher konnten sich online und kostenlos schon vor Messestart bequem von zu Hause aus registrieren, wenige Klicks und der Access Pass war fertig.

Aussteller und Kooperationen mit Messeverlauf zufrieden

Alfred Janovsky, Geschäftsführer Electrolux Hausgeräte und Obmann des Forums Hausgeräte: "Meine Stichworte zur diesjährigen 'Futura': gute Organisation, Besucherfrequenz auf Vorjahresniveau, Gesprächsqualität sehr gut. Das lässt mich für den Bereich Weißware vorsichtig optimistisch auf den Herbst blicken."

Ing. Christian Blumberger, Branchensprecher des Forums Consumer Electronics und CEO HB Austria: "Für die Unterhaltungselektronik war`s eine 'Futura 2013' mit sehr guten Kontakten zum Handel mit viel Information zu den Themen UHD, OLED und Konvergenz. Nach einem ersten halben Jahr, das natürlich nicht an die Rekordziffern 2012 in der UE anschließen konnte, die durch die EM im Fußball, den Olympischen Winterspielen und der Analog/Digital Umstellung beflügelt waren, ist die Stimmung und der nachhaltige Trend, die Umsatzzahlen des 2. Halbjahres von 2012 erreichen zu können, ungebrochen und sehr positiv. Es wird eine 'Futura 2014' geben - das ist sicher!"

Peter Pollak, Geschäftsführer von Dyson Austria und Branchensprecher Elektrokleingeräte: "Eine tolle Messe, ein super Abschluss am Sonntag - der Verkäufertag am Sonntag wird offensichtlich von sehr vielen Verkaufsberatern angenommen und kann als voller Erfolg gewertet werden."

Christian Koller, Branchensprecher des DVB-Forums und Geschäftsführer WISI Wilhelm Sihn Jr & Co: "Gefühlsmäßig war die Besucherfrequenz etwas schwächer als im Vorjahr, die Qualität aber absolut in Ordnung - die Topakteure waren alle vertreten. Die Stimmung in der Branche ist gut, es ist ein Aufwärtstrend erkennbar, die Ordertätigkeit nimmt wieder zu. Ich gehe davon aus, dass das Quartal vier gegenüber 2012 auf gleichem Niveau oder darüber liegen wird."

Auch die Geschäftsführer der drei Einkaufskooperationen zogen am letzten Messetag ein zufriedenes Resümee.

Friedrich Sobol, Geschäftsführer ElectronicPartner: "Die 'Futura' war auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Veranstaltung. Widrigen Marktumständen zum Trotz war die Stimmung sehr positiv. Das hohe Investment in diese Veranstaltung hat sich als richtig erwiesen. Es muss uns jedoch gelingen, noch mehr Händler zu mobilisieren, um diesen Aufwand nach vorne hin absichern zu können."

Alexander Klaus, MBA, Vorstand Euronics Austria (Red Zac):

"Warum 'Futura'? Wir, Red Zac, brachten rund 200 Teilnehmer (Fachkräfte) bei unseren geführten Rundgängen zu unseren Hersteller-Partnern und konnten sie über die neuesten Produkte und Innovationen informieren. Darüber hinaus begrüßten wir rund 120 Teilnehmer in unserem Workshopraum zum Thema 'Cross-Selling und Upselling'. Die 'Futura' ist daher für uns nicht nur die wichtigste Fachmesse in Österreich, sondern auch eine Möglichkeit der persönlichen und unternehmerischen Weiterentwicklung."

Mag. Alfred Kapfer, Geschäftsführer Expert Österreich: "Insgesamt war Expert mit dem Verlauf der 'Futura' sehr zufrieden. Wie gewohnt wurden unsere angebotenen Veranstaltungen und Aktivitäten (Expert-Tagung, Expert-Gala-Abend, Schulungsaktivitäten am Messestand) von den Expert-Mitgliedsbetrieben sehr zahlreich genutzt. Die Frequenz und die Teilnahmequote war aufgrund der Verlegung des IFA-Termins und des damit leider zwingend einhergehenden späteren Termins der Veranstaltung zwar etwas geringer als in den letzten Jahren, die Stimmung der Expert-Händler aber trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchwegs positiv. Die Bedeutung der 'Futura' am Standort Salzburg als Treffpunkt der Industrie mit dem Fachhandel, Plattform für die Vorstellung von Neuheiten und damit verbundener Ordertätigkeiten kann seitens Expert auch weiterhin nicht hoch genug eingeschätzt werden."

Nächster Branchentermin: Frühjahrs-Ordertage 2014

Der Termin des nächsten Branchentermins steht bereits fest. Am 4. und 5. April 2014 werden im Messezentrum Salzburg die "Frühjahrsordertage - Fachinfotage für den Elektrohändler" stattfinden. Der zentrale Frühjahrs-Orderevent, bei dem die Aktivitäten der drei großen Einkaufsverbände Electronic Partner, Expert und Euronics (Red Zac) unter einem Fachmessedach vereint sind, wird 2014 bereits zum vierten Mal von Reed Exhibitions Messe Salzburg organisiert. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

