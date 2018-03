Noch eine Woche bis zum Start der ORF-eins-Eventserie "Janus"

Ab 1. Oktober mit u. a. Pschill, Weisz, Romaner, Kiendl und Schärf

Wien (OTS) - "Es gibt keine Spuren, nur eine ... Pille." Denn "Janus" überlässt nichts dem Zufall, und niemand weiß, wer "Janus" tatsächlich ist. Und dafür, dass auch alles so undurchsichtig bleibt, sorgt u. a. Christopher Schärf, der nach "Braunschlag" erneut einen Charakter verkörpert, der auf der dunklen Seite steht. Als "Janus"-Sicherheitschef Junior gibt Schärf dem Bösen ab 1. Oktober (jeweils Dienstag um 21.05 Uhr in ORF eins; auch als Hörfilm) in der gleichnamigen ORF-Eventserie ein Gesicht: Mit fünf Jahren hat ihn sein Vater zum ersten Mal mit in die Arbeit genommen. Und selbst wenn er dort Angst hatte - gezeigt hat er sie nie. Als er mit zehn Jahren geglaubt hat, dass im Labor die Mäuse ausgehen, hat er sogar seinen Goldhamster angeboten. Seitdem er siebzehn ist, trägt er den "Janus"-Ring an seinem Finger. Und für "Janus" geht er bis an seine Grenzen.

Sieben Abende, ein Geheimnis

Ein großes Geheimnis um eine Serie mysteriöser Selbstmorde und um den undurchsichtigen Pharmakonzern "Janus" gilt es in den vorerst sieben 45-minütigen Folgen der gleichnamigen ORF-Eventserie zu lösen. Neben Alexander Pschill sind u. a. Franziska Weisz, Barbara Romaner, Andreas Kiendl, Barbara Kaudelka, Moritz Uhl und Silvia Fenz zu sehen. Den "Janus"-Konzern vertreten u. a. Karl Fischer, Heinz Trixner, Christopher Schärf und Morteza Tavakoli. In Episodenrollen standen u. a. Joachim Bißmeier, Tim Breyvogel, Mercedes Echerer, Johannes Gabl, Veronika Glatzner, Simon Hatzl, Gerhard Liebmann, Thomas Mraz, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Holger Schober, Michael Steinocher, Alexander Strömer, Anna Tenta und Gerald Votava vor der Kamera.

Hinter der Produktion, die das Autorenduo Jacob Groll und Sarah Wassermair erdacht und geschrieben hat, steht das Leading-Team der ORF-Erfolgsserie "Schnell ermittelt": "Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller führte Andreas Kopriva.

Mehr zum Inhalt

Dr. Leo Benedikt (Alexander Pschill) ist forensischer Psychologe. Er beschäftigt sich damit, was in den Köpfen geistig abnormer Rechtsbrecher vorgeht. Egal, ob ihn Cara Horvath (Franziska Weisz) für die Polizei als Sachverständigen hinzuzieht, oder ob ihn jemand in einem privaten Fall um Hilfe bittet: Leo weiß, dass jedes Verbrechen in der Psyche entsteht - und deshalb auch nur dort gelöst werden kann. Als er in einer Serie mysteriöser Selbstmorde nachforscht, stößt er auf den undurchsichtigen Pharmakonzern "Janus" und ist fassungslos, als er erkennt, was hinter den Selbstmorden tatsächlich steht.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Janus" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar und als DVD ab 13. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at