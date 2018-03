"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 25. September: "Europa - Wohnung dringend gesucht" und "Die Städte der Zukunft"

Wien (OTS) - Der Zuzug in die großen europäischen Städte ist ungebrochen. Wohnraum in Europas Metropolen wird knapper und teurer. So beträgt die Monatsmiete in einem konkreten Fall in Paris schon 510 Euro für enge 9,75 Quadratmeter! Kein Wunder also, dass leistbares Wohnen in immer mehr Ländern auch Wahlkampfthema wird. In der Reportage "Europa - Wohnung dringend gesucht" berichtet das "Weltjournal" - präsentiert von Claudia Neuhauser - am Mittwoch, dem 25. September 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 über die auffälligsten Trends am europäischen Wohnungsmarkt.

Die anschließende "WELTjournal +"-Dokumentation "Megacities" besucht um 23.15 Uhr gelungene und weniger gelungene Beispiele städtischer Entwicklung wie Melbourne, Dhaka, New York, Chongqing und Christchurch und zeigt, was "Städte der Zukunft" auszeichnet.

"Weltjournal: Europa - Wohnung dringend gesucht" um 22.40 Uhr

Das "Weltjournal" hat sich die auffälligsten Trends am europäischen Wohnungsmarkt angesehen. Einerseits wird die deutsche Nordseeinsel Sylt zum Ghetto der Reichen mit Quadratmeterpreisen von 35.000 Euro und mehr. Andererseits muss Paris mit der höchsten Zahl an Obdachlosen in Europa fertig werden, unter denen sich auch immer mehr Menschen aus der arbeitenden Mittelschicht finden. Doch die Städtebaupolitik hält vielerorts weiterhin an veralteten Konzepten fest. Am Beispiel Hamburgs wird deutlich, welchen sozialen Sprengstoff diese Versäumnisse bergen. In Großbritannien und Österreich zeigt das "Weltjournal" Alternativen zum immer teureren Wohnraum: Das Co-Housing-Konzept kann durch geteilte Nutzung gewisser Einrichtungen die Kosten senken oder die Wohnqualität erhöhen - wenn sich die Richtigen dafür zusammenfinden.

"WELTjournal +: Megacities - Die Städte der Zukunft" um 23.15 Uhr

Die autofreie Stadt - Vision für begeisterte Öffi-Nutzer und Radfahrer, Alptraum für Autofahrer, die sich ein Leben ohne Pkw oder Lkw nicht vorstellen wollen. Wie brisant dieses Thema ist, zeigt der Streit um die neue Fußgängerzone in Wiens größter Einkaufsstraße, der Mariahilfer Straße, die im Wahlkampf der Hauptstadt für Emotionen sorgt.

Weltweit wird nach Lösungen für urbane Lebensräume gesucht, die nicht mehr das Auto, sondern den Menschen im Mittelpunkt haben. Bereits jetzt lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten, bis zum Jahr 2050 werden es bis zu 80 Prozent sein - und die Lebensqualität sinkt mit der Zunahme des Autoverkehrs. Seit 40 Jahren beobachtet der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl, der im Radfahrerparadies Kopenhagen lebt, Menschen in ihrer städtischen Umgebung. Seine Diagnose: zu viele Autos, zu viele Straßen und Einkaufszentren, zu wenige öffentliche Plätze, zu wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer.

