Ein Spektakel im Nass: Leistungsschau der Wasserrettung

Hautnahe Fotostrecke auf wien.at

Wien (OTS) - Sie schwimmen in der Donau und geraten in Seenot. Wenn jetzt keine Hilfe kommt, werden sie ertrinken. Sie, das sind MitarbeiterInnen der MA 45 (Wiener Gewässer) - und die Seenot nur gespielt. Bei einer Leistungsschau am letzten Wochenende mimen sie die Opfer - bis die Wiener Wasserrettung mit Motorbooten zu Hilfe kommt. Motoren heulen, die Gischt der Wellen spritzt, HelferInnen in Neoprenanzügen stürzen ins Nass.

Spektakuläre Bilder von der Einsatzübung der Wiener Wasserrettung jetzt online auf www.wien.at. (Schluss) esl

