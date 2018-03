DIE NEUGIER HAT KEIN ENDE! Eröffnung des 3. Wissensraums im 15. Bezirk

Wien (OTS) - Presseeinladung zur Eröffnung des 3. Wissensraums

am Donnerstag, 3. Oktober 2013, 17.00 Uhr, Schwendergasse 30, 1150 Wien,

mit

Margit Fischer, Vorsitzende des Vereins ScienceCenter-Netzwerk,

Mag. Sybille Straubinger, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderätin,

Gerhard Zatlokal, Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirkes und

HR Mag. Dr. Christa Koenne, Bildungsexpertin Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Universität Wien.

Das erfolgreiche Pilotprojekt Wissensraum des Vereins ScienceCenter-Netzwerk startet in seine dritte Runde. Von 3. Oktober bis 30. November 2013 werden in einem leerstehenden Erdgeschosslokal in der Schwendergasse 30, 1150 Wien (gegenüber der VHS 15) interaktive wissenschaftliche Aktivitäten angeboten, die Lust auf mehr machen.

Bei freiem Eintritt laden wir an drei Wochentagen (Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag und Samstag 10.00 - 18.00 Uhr) zum spielerischen Erforschen von Wissenschaft und Technik ein.

Im Wissensraum kann allein oder gemeinsam mit anderen experimentiert, Neues ausprobiert und Unerwartetes entdeckt werden. Wir planen u.a. Schwerpunktwochen zu den Themen Musik, Innovation, Weltraum. Besonders spannend werden Gesprächsrunden mit WissenschaftlerInnen, Diskussionsspiele und Workshops. Alter, Vorwissen und sozialer Hintergrund spielen keine Rolle, wenn es gilt, aus PVC-Röhren eine Panflöte zu basteln oder mit einfachen mathematischen Tricks islamische Ornamentkunst nachzubauen. Alle Details wie auch die Liste der geplanten Aktivitäten finden sich auf www.science-center-net.at/wissensraum.

Der erste Wissensraum war im Frühjahr in Wien auf der Ottakringer Straße zu besuchen. Im Sommer stürmten vor allem Kinder und Jugendliche "ihren" Wissensraum am Volkertplatz. Die Experimente, Spiele und Präsentationen werden vom Verein und von PartnerInnen des ScienceCenter-Netzwerks zur Verfügung gestellt, das österreichweit in der Vermittlung von Wissenschaft und Technik tätig ist.

Das Projekt Wissensraum wird unterstützt von: ZIT | WKO Wien | Wien Kultur MA 7 | Europäische Union | SEE - Transnational Cooperation Programme | Places - Cities of Scientific Culture | IKEA | STEFFL | GB*

Die Arbeit des Vereins ScienceCenter-Netzwerk wird ermöglicht von:

Stadt Wien | BMVIT | BMUKK | Land Steiermark | Land Kärnten | AK Österreich | WKO Österreich | Industriellenvereinigung | Wiener Städtische Versicherungsverein | Erste Bank | AVL | Novomatic | voestalpine | OMV| Juwelier Wagner

www.science-center-net.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra B. Preinfalk

Verein ScienceCenter-Netzwerk

Tel.: 01-710 19 81-16, 0664-240 79 46

preinfalk @ science-center-net.at