Medienmesse Migration - SP-Yilmaz: "Ohne Migration wäre Wien deutlich ärmer, älter und grauer"

Wien (OTS/SPW-K) - "'Diversität ist ohne Alternative' lautet der der Medienmesse Migration. Ich meine dazu: Auch Migration ist ohne Alternative. Denn Wien zum Beispiel wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter wachsen. Wien wird noch größer, jünger und vielfältiger wer-den. Ohne Migration hingegen wäre Wien deutlich ärmer, älter und grauer", betont die Wiener SPÖ-Nationalratskandidatin, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Nurten Yilmaz, bei ihrer Eröffnungsrede zur mittlerweile sechsten "Medien.Messe.Migration" in der Wiener Stadthalle.

"Ich sage das so deutlich, denn bis vor wenigen Jahren war es in einigen politischen Parteien tabu, die Wahrheit zu sagen: Dass Österreich nämlich ein Einwanderungsland ist. Wir setzen in Wien seit Jahrzehnten auf ein funktionierendes Miteinander in der Stadt und wir sehen Migration und Diversität grundsätzlich als Bereicherung. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Informations- und Bildungsangebote für die neuen Wienerinnen und Wiener, denn der Schlüssel zu einem guten Leben und zu Karrierechancen liegt in der Bildung", so Yilmaz weiter. "Wir wollen natürlich auch nicht, dass Bildung nur vererbt wird. Dass also ein Arbeiterkind kein Studium absolvieren kann. Für uns ist das Bildungspotenzial, das die vielen Kinder in der Stadt aufweisen viel zu kostbar und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, um es wegen eines ungenügenden Schulsystems liegen zu lassen. Genau deshalb wollen wir die gemeinsame Schule bis 14 - samt Förderung individueller Stärken", erklärt Yilmaz. "Daneben gibt es natürlich auch starke Stimmen aus der Wirtschaft, die sich für eine gemeinsame Schule einsetzen", Yilmaz abschließend.

