"Tod und Teufel" am 25. September bei "Under the Dome"

Zwei neue Folgen des US-Serienhits und Doku über die mysteriösen Vorgänge im US-Sperrgebiet "The Box" in ORF eins

Wien (OTS) - Dunkelste Geheimnisse, ein Fight-Club und eine Botschaft, die einen großen Schock auslöst - zwei neue Folgen und 90 Minuten in Folge kommt das Publikum von ORF eins am Mittwoch, dem 25. September 2013, in "Under the Dome" dem Geheimnis um die rätselhafte Kuppel näher. "Mögen die Spiele beginnen" heißt es gleich zum Auftakt um 20.15 Uhr, bevor es die Bewohner von Chester's Mill um 21.00 Uhr mit "Tod und Teufel" zu tun bekommen. In Steven Spielbergs TV-Adaption des gleichnamigen Stephen-King-Bestsellers kämpfen erneut u. a. Natalie Martinez, Alexander Koch, Mike Vogel, Dean Norris, Rachelle Lefèvre, Colin Ford und Britt Robertson ums Überleben. Mit jeder Menge Mysteryspannung geht es um 21.50 Uhr weiter, wenn die Doku "Geheimakte Area 51" die düsteren und unheimlichen Verschwörungstheorien um den geheimsten Militärstützpunkt der USA, die Area 51, genauer unter die Lupe nimmt. Welche Forschungs- und Entwicklungsgeheimnisse werden hier gehütet? Ist es nur ein Zufall, dass ausgerechnet hier Menschen UFOs gesehen haben wollen? Und warum hat der US-Geheimdienst CIA erst jetzt die Existenz der Area 51 zugegeben?

Mehr zu den Inhalten der beiden Folgen von "Under the Dome"

Folge 10: "Mögen die Spiele beginnen" (Mittwoch, 25. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

Max hat eine neue Freizeitbeschäftigung für die Bewohner von Chester's Mill organisiert: einen Fight-Club. Sie zwingt Barbie (Mike Vogel) dazu, bei dem gefährlichen Kampf mitzumachen. Währenddessen findet Julia (Rachelle Lefèvre) die Wahrheit über Peters Vergangenheit heraus und enträtselt damit Chester's Mills dunkelste Geheimnisse. Joe (Colin Ford), Norrie und Angie (Britt Robertson) sind inzwischen auf der Suche nach der vierten Person, die mit der Kuppel in Verbindung steht. Schließlich entdeckt Angie, dass es sich dabei nur um Junior (Alexander Koch) handeln kann.

Folge 11 "Tod und Teufel" (Mittwoch, 25. September, 21.00 Uhr, ORF eins)

Da Maxine kein Druckmittel mehr gegen Barbie (Mike Vogel) in der Hand hat, verliert sie ihren Einfluss auf ihn. Doch Maxine will sich das nicht so einfach gefallen lassen und rächt sich dafür an ihrer unliebsamen Konkurrentin Julia (Rachelle Lefèvre). Inzwischen verstehen Angie (Britt Robertson), Joe (Colin Ford), Junior (Alexander Koch) und Norrie immer besser, wie sie mit der Kuppel kommunizieren können. Sie erhalten von der Kuppel eine Botschaft, die jedoch ein großer Schock für die Teenager ist.

Mehr zum Inhalt von "Geheimakte Area 51" (Mittwoch, 25. September, 21.50 Uhr, ORF eins)

Seit Jahrzehnten steht ein US-Militärstützpunkt in der Wüste von Nevada im Visier von düsteren Verschwörungstheorien: sein Name: Area 51. Dieses riesige Sperrgebiet, das nicht einmal überflogen werden darf, wird auch "The Box" genannt, weil man seit langem vermutet, dass hier geheime Forschungsprojekte ablaufen sollen. Nicht überraschend: Ausgerechnet hier wollen Menschen UFOs gesehen haben. Ist das nur Zufall? Und warum hat der US-Geheimdienst CIA erst jetzt die Existenz dieses streng geheimen Stützpunkts zugegeben? Die Dokumentation "Geheimakte Area 51" von Kevin Burns (deutsche Bearbeitung: Stefanie Simpkins) listet die mysteriösen Vorgänge in diesem US-Sperrgebiet penibel auf. Mehr zum Inhalt ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

