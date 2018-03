Weitere internationale Erfolge für "Universum"-Dokus

Auszeichnungen bei Naturfilmfestivals in Japan, Deutschland und Italien

Wien (OTS) - Erneute Erfolge für die ORF-Marke "Universum": Zwei Preise gab es beim diesjährigen Japan Wildlife Film Festival - Klaus Feichtenbergers Dokumentation "Radioaktive Wölfe" wurde mit dem "Environment Conservation Encouragement Award" ausgezeichnet, der "Animal Behaviour Encouragement Award" ging an Wolfgang Thalers Film "Die geheime Welt der Termiten".

Beim Green-Screen-Festival in Eckernförde an der Ostsee wurde Thomas Rilks Dokumentation "Der wilde Wald der Kaiserin" in der Kategorie "Beste Musik" ausgezeichnet.

Drei Preise gingen im Rahmen des Gran Paradiso Film Festivals im italienischen Cogne im Aostatal an "Universum"-Produktionen:

"Wüstenschiffe - Von Kamelen und Menschen" von Georg Misch wurde mit dem "Prize WWF Italia" prämiert, "Die Rückkehr des Wiedehopfs" von Stefan Polasek und Florian Berger erhielt den Publikumspreis "Premio Conseil Régional de la Vallée d'Aoste" und die "Stambecco d'Oro Junior Trophy".

"Radioaktive Wölfe" - 2011 bereits mit dem "Naturfilm-Oscar" beim renommierten "Jackson Hole Wildlife Film Festival" ausgezeichnet -erzählt die Geschichte von Wölfen im Gebiet von Tschernobyl, 25 Jahre nach dem Super-GAU. Der Film entstand als Koproduktion von ORF, NDR und WNET und wurde von epo-film realisiert.

"Die geheime Welt der Termiten" - eine Koproduktion von ORF, Adi Mayer-Film, ORF-Enterprise und ARTE - dokumentiert, welche intelligenten Lösungen diese Tiere gefunden haben, um zu einer der erfolgreichsten Spezies in der Evolutionsgeschichte zu werden.

"Der wilde Wald der Kaiserin" - eine Produktion des ORF, hergestellt von Rilk Film mit Unterstützung der Stadt Wien - zeigt das Leben der Tierwelt im Lainzer Tiergarten am Stadtrand Wiens. Die Komponisten Roman Kariolou und Arnold J. Ratheiser zeichneten auch schon für die Musik zu Thomas Rilks "Universum"-Produktion "Wiener G'stettn" verantwortlich.

Für die Produktion "Wüstenschiffe - Von Kamelen und Menschen" - eine Koproduktion von ORF und ARTE, hergestellt von Mischief Films - begab sich Georg Misch auf die Spuren dieses faszinierenden Wegbegleiters des Menschen auf drei Kontinente.

In "Die Rückkehr des Wiedehopfs" - eine Koproduktion von Kubefilm und ORF, gefördert von Marktgemeinde Grafenwörth, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich und Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft -erzählen Stefan Polasek und Florian Berger die Geschichte eines kleinen Wunders: die Rückkehr des "Punks" unter den Zugvögeln in seinen einstmaligen Lebensraum: die Weinbauregion am Wagram.

