Darabos: SPÖ-Konzepte bringen Wachstum und Beschäftigung, während ÖVP weiterhin destruktiven Negativwahlkampf führt

ÖVP-Vorschläge ohne Konzept der Gegenfinanzierung

Wien (OTS/SK) - "Während die SPÖ Vorschläge für Wachstum und Beschäftigung auf den Tisch gelegt hat, die Österreich noch besser und gerechter machen, führt die ÖVP weiterhin einen destruktiven Negativwahlkampf", kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die "Zahlenspiele von ÖVP-Sekretär Rauch und ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Haubner". So würde etwa das kürzlich präsentierte SPÖ-Konzept der Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen eine wichtige Stärkung der Kaufkraft und eine Ankurbelung der Konjunktur bringen. "Die Sozialdemokratie will die Stärken unseres Landes stärken, stellt das Gemeinsame in den Vordergrund und arbeitet hart für die Zukunft Österreichs. Ich lade die ÖVP ein, sich konstruktiv daran zu beteiligen", betont Darabos am Dienstag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Dass die ÖVP sich die letzten Wochen einer inhaltlichen Auseinandersetzung über die Zukunft Österreichs völlig entzogen habe, sei für eine Regierungspartei blamabel. Zum ÖVP-Wahlprogramm sagt Darabos: "Dass die ÖVP für ihre Vorschläge bis heute kein Finanzierungskonzept auf den Tisch gelegt hat, ist den Wahlkämpfern in der Lichtenfelsgasse offenbar unangenehm. Immerhin würde das 'neoliberale Wünsch-dir-was-Konzert' von Spindelegger für Besserverdiener und Konzerne 11 Milliarden Euro kosten. Die veranschlagte Senkung der Abgabenquote von derzeit 44,3 Prozent auf 40 Prozent würde sogar weitere 13 Milliarden Euro ausmachen." (Schluss) mo

