Haimbuchner: Wohnbau-Konjunkturpaket des Bundes war ein Hüftschuss

Landesbudget muss zusätzlich belastet werden, um Mittel in Wien abzuholen

Linz (OTS) - "Das Wohnbau-Konjunkturpaket des Bundes scheint sich als typischer Hüftschuss der großen Koalition im Wahlkampfgeplänkel zu entpuppen. Anstatt ein wirksames Paket auf Schiene zu bringen, wurde mit der Ankündigung, 276 Millionen Euro für den Wohnbau aufzuwenden, scheinbar lediglich medialer Aktionismus betrieben. Denn bei den Bedingungen für die Abholung der Mittel des Bundes steckt der Teufel im Detail. Und obwohl in der Novelle normiert ist, dass die näheren Grundsätze der Abwicklung nach Anhörung der Länder durch die Finanzministerin im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler festzulegen sind, herrscht dort eisernes Schweigen. Vermutlich bis nach der Wahl, da lassen sie dann eventuell die Katze aus dem Sack. Geht man davon aus, dass der Bund als Förderart Zuschüsse zum Landesdarlehen meint, so müsste das Land enorme zusätzliche Mittel in die Hand nehmen. Und zwar bis zu etwa 100 Millionen Euro, um die für OÖ "reservierten" Bundesmittel in der Höhe von rund 44 Millionen Euro lukrieren zu können", so die Kritik des Landesparteiobmannes der FPÖ Oberösterreich, Wohnbau-Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner am Wohnbau-Konjunkturpaket, welches von SPÖ und ÖVP in Wien beschlossen wurde ****

Die Grundlage für das Konjunkturpaket Wohnen bilden gesetzliche Bestimmungen, die inhaltlich noch einen erheblichen Klärungsbedarf aufweisen. Ungeklärt ist beispielsweise, ob der in Ziffer 4 genannte Betrag von 20.000 Euro einen Darlehensbetrag (im Sinne einer Investitionssumme), einen Annuitäten- oder einen Zinsenzuschuss meint. Je nach Förderregime können den Ländern je nach gewählter Interpretation bedeutende Vorteile oder aber auch Nachteile erwachsen. Sowohl für die budgetäre Bedeckung als auch die Förderungsnehmer ist eine Klarstellung daher von wesentlicher Bedeutung. Haimbuchner verweist zudem darauf, dass aus dem Gesetzestext, aber auch aus den Erläuterungen nicht klar ersichtlich sei, "welche Art von Wohnraum zusätzlich gefördert werden soll. Tendenziell dürfte es sich von der angestrebten Zielsetzung her um Wohnungen in mehrgeschossigen Objekten handeln. Einzelne Formulierungen legen jedoch nahe, dass auch die Förderung von Eigenheimen gemeint sein könnte."

Bundeskanzler und Finanzministerin müssen gesetzlicher Verpflichtung nachkommen - Verhandlungen mit Finanzreferenten der Länder führen!

"Es ist an der Zeit, dass der Bundeskanzler und die Finanzministerin die Bundesländer hören und ihrer gesetzlichen Verpflichtung diesbezüglich nachkommen! Es müssen Verhandlungen mit dem Finanzreferenten der Länder geführt werden, die ich bereits im Sommer angeregt habe habe, anstatt Konjunktur-Populismus vor der Wahl zu betreiben", fordert Haimbuchner. Die derzeitige Fülle an ungeklärten Aspekten im Gesetzestext lasse allerlei Spekulationen zu. "Dazu gehören auch die gestrigen Ausführungen seitens der SPÖ Oberösterreich. Alleine die Tatsache, dass Jahn und Makor Eigenheime (Einfamilienhäuser) zum Durchschnitt der erbauten Wohnungen der letzten Jahre hinzurechnen, dann aber dem Förderregime im mehrgeschossigen Wohnbau gegenüberstellen, ist an Schwachsinn nicht zu überbieten", so Haimbuchner. Dies sei allerdings auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Ausführungsbestimmungen des Bundes nach wie vor fehlen. "In Wahrheit tappen Jahn und Makor ebenso im Dunkeln wie alle Bundesländer. Der Unterschied ist jedoch, dass den beiden SPÖ-Politiker nicht auffällt, dass es zu viele Unbekannte zum Lösen der Gleichung gibt."

Haimbuchner weiters: " Der Schluss der SPÖ, dass Oberösterreich am wenigsten pro Kopf für den Wohnbau einsetze und das zum Nachteil der Bürger des Landes sei, ist falsch. Oberösterreich liegt in der Wohnbauleistung gemeinsam mit Niederösterreich und dem Burgenland -trotz dieser Tatsache ganz - vorne. Insofern bedeutet das vielmehr, dass Oberösterreich demnach seine Wohnbau-Fördermittel am effizientesten einsetzt und als einziges Bundesland in den letzten Jahren die Wohnbauleistung aufrecht erhalten hat können!" Die SPÖ müsse endlich einsehen, dass das Geld nicht auf der Straße herumliegt, sondern Effizienz gefragt sei . "Aber betrachtet man ihre Finanzpolitik, gewinnt man den Eindruck, dass die Genossen das wirklich glauben. Wenn der Bund schon ein Wohnbaupaket verabschiedet, dann eines, das seinen Namen wirklich verdient. Die SPÖ Oberösterreich sollte auf ihre Genossen und Kanzler Faymann in Wien entsprechend einwirken", so der Wohnbau-Landesrat.

"Es wäre in Anbetracht des Stabilitätspaktes vernünftig, den Ländern die Gelder zur Verfügung zu stellen und diese zu verpflichten, mit diesen Geldern über dem Durchschnitt der letzten Jahre hinaus zu fördern", forderte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at