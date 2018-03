Haubner: SPÖ-Wahlprogramm - das wird teuer für alle!

Wirtschaftsbund hat nachgerechnet: 20 teuerste Forderungen belasten die Wirtschaft mit 15,5 Mrd. Euro pro Jahr - Belastungen für Arbeitnehmer, Wirtschaft und Budget

Wien, 24. September 2013 (OTS/Text) - Der Österreichische Wirtschaftsbund hat das SPÖ-Wahlprogramm genau studiert, hat nachgerechnet und kommt zu dem erschreckenden Ergebnis: "Das wird teuer für alle - für die Arbeitnehmer, die Wirtschaft, das Budget und für den Standort! Alleine die 20 teuersten Wirtschaftsforderungen kosten die heimischen Unternehmer rund 15,5 Milliarden Euro pro Jahr . Damit ist einmal mehr entlarvt, dass die SPÖ keine Ahnung von Wirtschaft hat und noch weniger davon versteht, wie Arbeitsplätze geschaffen werden", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der gemeinsam mit ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch die Kosten der Belastungsforderungen im SPÖ-Wahlprogramm vorgelegt hat. "In Wahrheit handelt es sich bei diesen Ideen Großteils um den ÖGB-LEID-Antrag, der sich in einem neuen Umschlag versteckt. So lange die SPÖ am Gängelband der Gewerkschaft hängt, wird es von den Genossen auch in Zukunft keinen einzigen Vorstoß für Reformen, Entlastungen oder Einsparungen geben. Alles, was sie wollen, ist den hart arbeitenden Menschen und Unternehmern noch mehr Geld wegzunehmen", so Haubner. ****

Ein exemplarischer Ausschnitt aus dem SPÖ-Horrorszenario verdeutlicht, wie gefährlich die SPÖ-Ideen für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Standort sind: "Wann versteht die SPÖ endlich, dass neue Steuern keine neuen Arbeitsplätze schaffen", verdeutlicht Haubner, und erteilt Faymann-Steuern eine klare Absage. "Unternehmen und Haushalte müssten diese falsch verstandene SPÖ-Gerechtigkeit mit bis zu 3,2 Milliarden Euro jährlich teuer bezahlen. Außerdem steht kein Wort im SPÖ-Wahlprogramm, dass die Betriebe von den Eigentumssteuer-Plänen ausgenommen wären. Tatsache ist: Die frühere Vermögenssteuer wurde zu 80 Prozent von den Betrieben finanziert -und das wäre in wirtschaftlich sensiblen Zeiten wie diesen fatal."

Ein weiterer Punkt im SPÖ-Belastungsprogramm ist der Überstunden-Strafeuro, der rund 300 Millionen pro Jahr kosten würde:

"Wir haben die Arbeitnehmer befragt, wie sie leben und arbeiten wollen. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Mitarbeiter sind zufrieden mit ihrem Stundenausmaß, sie wollen Überstunden machen und sie sind froh über das Geld oder die Freizeit, die sie dadurch bekommen. Doch die SPÖ will mit einer Strafsteuer Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestrafen, das ist einfach nur dumm."

Ebenso wirtschaftsschädlich ist die SPÖ-Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. "Die Genossen befinden sich mit dieser Idee auf einem Irrweg, der die Unternehmen 3,3 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Die Genossen sind aufgefordert, ihren Blick nach Frankreich zu richten, wo ihre sozialistischen Kollegen ebendiese Maßnahme wieder zurücknehmen, weil sie einfach nicht funktioniert", stellt Haubner klar.

"Besonders dubios klingt die Forderung nach einer 'Anpassung der Leistung der Arbeitslosenversicherung' - hinter diesem rhetorischen Mascherl verstecken sich nichts anderes als diverse Erhöhungen und Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung. Diese wird von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Beiträgen zu gleichen Teilen finanziert. Die SPÖ-Pläne einer Erhöhung der Nettoersatzrate auf 60 Prozent oder Einschränkungen der Zumutbarkeit und Vermittlung müssten Mitarbeiter und Unternehmer mittels einer Zusatzbelastung von rund 750 Millionen Euro jährlich bezahlen. Statt dafür zu sorgen, dass arbeitslose Menschen wieder in Beschäftigung kommen, oder bei Jugendbeschäftigungs-Programmen anzusetzen, nimmt die SPÖ den hart arbeitenden Steuerzahlern und Unternehmern lieber noch mehr Geld weg. Das ist verantwortungslos! ÖVP und Wirtschaftsbund stehen für einen anderen Weg! Den Weg der Reformen, der zu einer starken Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen führt. Die SPÖ will belasten, die ÖVP will entlasten. Es ist daher Zeit für einen Kanzlerwechsel", schließt Haubner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich