Dritte "Die große Chance"-Castingshow am 27. September

Wer schafft es in die Live-Shows?

Wien (OTS) - Luftgitarristen, Rock-'n'-Roll-Tänzerinnen, und Gesangstalente - am Freitag, dem 27. September 2013, präsentieren Alice Tumler und Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF eins die dritte von fünf "Die große Chance"-Castingshows. Dann versuchen neue vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten von den Juroren -Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp - in die Live-Shows, die ab 18. Oktober im ORF-Zentrum in Wien über die Bühne gehen, gewählt zu werden.

In der dritten von fünf Castingshows sind am 27. September unter anderem mit dabei:

Die 3 Extremen sind drei Wiener Banker in Leder-Outfit und mit Harleys. Die Luftgitarrenband besteht aus: Stevie - genannt: The Youngster, Jimmy - genannt: The Voice, Charly - genannt: The Body. Mit ihrem Cover-Song: "Whatever You Want" von Status Quo mit eigenem deutschen Text "Was immer des is" wollen sie die Jury überzeugen. Benjamin Gstöttner aus Oberösterreich will mit seinem TV-Auftritt nicht nur die Jury, sondern auch ein ganz bestimmtes Mädchen beeindrucken. Der 13-jährige Schüler ist Double-Time-Rapper. Jennifer und Jonathan aus Niederösterreich (beide 13 Jahre alt) tanzen seit vier Jahren gemeinsam. Sie wurden bereits österreichische Meister in "Latein Junior" - bleibt abzuwarten, ob sie auch bei der Jury punkten können.

Gerald Reinhardt (16 Jahre alt und aus Wien) hat sich vor zwei Jahren auf gut Glück für das Musical "Ich war noch niemals in New York" im Wiener Raimundtheater beworben - und die Rolle des Florian auch bekommen. Eineinhalb Jahre stand er auf der Musicalbühne, obwohl er noch nie Gesangstunden hatte. Gerald: "Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und die Reaktion vom Publikum zu sehen. Es ist einfach mein Leben." Die Rock-'n'-Roll-Tanzformation Surprise gibt es in wechselnder Besetzung seit rund zwölf Jahren. Mit der "großen Chance" wollen die 14- bis 26 Jahre jungen Damen ihr Tanztalent ganz Österreich präsentieren. Florian Kalischnig ist 37 Jahre alt und alleinerziehender Vater von drei Söhnen. Diese haben sich gewünscht, dass er am Casting von "Die große Chance" teilnimmt. Der Tiroler singt von Andreas Gabalier "So liab hob i di" und hofft, dass er mit seinem Gesang nicht nur seine Söhne, sondern auch die Jury begeistern kann.

Sänger Charles Raven kommt aus Wien und ist 34 Jahre alt. Im "normalen" Leben baut er Boote um. Dazu pendelt er zwischen Hamburg, Berlin und Österreich. Mit seiner Eigenkomposition hofft er, die Jury und ganz Österreich zu beeindrucken. Das Trio Piller aus Wien sind drei virtuose Geschwister: Sandra 14 (Geige), Darko 18 (Geige) und Danijel 20 (Akkordeon) musizieren schon seit frühester Kindheit. Darko und Danijel haben ihre musikalische Ausbildung in Wien am Gustav-Mahler- und am Prayner-Konservatorium genossen. Ihr Repertoire beinhaltet sowohl klassische als auch moderne Elemente. Sem ist 24 Jahre alt und kommt aus Oberösterreich. Im Mai 2011 absolvierte sie ihre Diplomprüfung (Bühnenreifeprüfung) für Schauspiel in den Kammerspielen Wien. Danach arbeitete sie als Radiomoderatorin in Linz und ist momentan freiberuflich als Werbesprecherin tätig. Seit ihrem 14. Lebensjahr komponiert sie ihre eigenen Songs, ihre Musikrichtung ist Pop/Rock mit keltischen Einflüssen.

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

