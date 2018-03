Rauch: SPÖ-Retro-Forderungen kosten Milliarden und ruinieren Betriebe

Allein die 20 schädlichsten SPÖ-Wirtschafts-Forderungen kosten 15,5 Milliarden Euro – SPÖ-Finanzskandale runden Bild ab

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Neid, Missgunst und Klassenkampf – aber keine einzige Idee, wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen – das ist das Retro-Programm der SPÖ", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem Generalsekretär des Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. Die ÖVP und der Wirtschaftsbund haben sich gemeinsam das Wahlprogramm der SPÖ angesehen und durchgerechnet. Dabei wird schnell klar: Die 111 SPÖ-Forderungen belasten Arbeitnehmer, Unternehmer und Budget. Alleine die 20 schädlichsten SPÖ-Wirtschaftsforderungen kosten 15,5 Milliarden Euro. Dazu Rauch: "Das Programm beinhaltet keine Vorschläge, um unseren Wirtschaftsstandort zu verbessern, keinen einzigen Vorschlag zur Entlastung heimischer Unternehmen und keine einzige Maßnahme für eine Reduzierung der Staatsausgaben." Es ist zu wenig, Arbeit nur zu plakatieren – Arbeitsplätze lächelt man nicht herbei, sondern man packt an und schafft die richtigen Rahmenbedingungen. "Was den Sozialisten noch immer nicht klar ist, weil sie das Einmaleins der Wirtschaft nicht kapieren wollen: Neue Steuern schaffen keine neuen Arbeitsplätze! Mit Forderungen wie der sechsten Urlaubswoche, die de facto eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bedeutet, geht man den völlig falschen Weg und belastet den Staatshaushalt und Betriebe in Milliardenhöhe. Allein die Verkürzung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde kostet rund 3,3 Milliarden Euro." ****

Faymann-Steuern treiben die österreichischen Unternehmen in den Ruin. Denn: Im SPÖ-Programm ist nichts davon zu lesen, dass Betriebe von der SPÖ-Steuerlawine ausgenommen werden sollen. "Bis ins Jahr 2020 stehen 58.000 Betriebsübernahmen an. Ein Großteil davon sind klein- und mittelständische Familienbetriebe. Hier schlagen die Faymann-Steuern in voller Härte zu." Die "Erbschafts- und Schenkungssteuer alt" brachte lediglich 140 Millionen Euro. 99 Prozent der Erbfälle waren niedriger als 146.000 Euro, 2006 gab es lediglich 20 Erbschaften über eine Million Euro. "Wie man da auf Einnahmen von 500 Millionen kommt, hat die SPÖ bis dato nicht erklärt. Logischer Schluss ist somit, dass es sich dann natürlich um eine Mittelstandssteuer handeln muss", so Rauch. Die "Vermögenssteuer alt" wurde zudem zu 80 Prozent von den Unternehmen bezahlt. Die SPÖ ist in Wirtschaftsfragen völlig planlos und hat ein Retro-Programm konzipiert, das existenzbedrohende Auswirkungen auf den österreichischen Wirtschaftsstandort hat: "Wenn man sich die SPÖ-Skandale ansieht, sieht man, wie die SPÖ wirtschaftet: Der rote Flächenbrand zieht sich über ganz Österreich: Linzer SPÖ-Swap-Affäre, Salzburger SPÖ-Finanzskandal oder die fragwürdige Finanzierung einer Wahlveranstaltung im Burgenland sind nur einige Belege für die wirtschaftliche Inkompetenz der SPÖ", schließt der ÖVP-General.

