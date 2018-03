Preise der Stadt Wien 2013 für renommierte Kulturschaffende und WissenschafterInnen

Verleihung am 4. Dezember im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Die Preise der Stadt Wien sind mit je 8.000 Euro dotiert und werden jährlich von einer unabhängigen Jury zuerkannt. Sie werden am 4. Dezember im Wiener Rathaus verliehen.

"Die Preise der Stadt Wien wurden 1947 ins Leben gerufen, sind also fast so alt wie die Zweite Repbulik selbst. Sie werden als Würdigung für das bisherige Lebenswerk an Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen", erklärt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

Die heurigen Preisträgerinnen und Preisträger sind

Mag.a Gabriele Proy, Musik

Gustav Ernst, Literatur

Erich Klein, Publizistik

Mag.a art Dorothee Golz, Bildende Kunst

Prof. Frantisek Lesak, Bildende Kunst

Mag.a art Matta Wagnest, Bildende Kunst

Prof. Herwig Zens, Bildende Kunst

Mag. arch. Werner Neuwirth, Archtiektur

Univ.-Prof. Dipl.-Dolm. DDr. Herbert Hausmanninger, Geistes-, Kultur-, Sozial-und Rechtswissenschaften

Univ.-Prof. Dr. Markus Arndt, Natur- und technische Wissenschaften

O.Univ.-Prof. Dr. Oswald Wagner, Medizinische Wissenschaften

Univ.-Prof. Dr.in Maria Teschler-Nicola, Volksbildung

