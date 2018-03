Grüne bringen im Wahlkampffinale neues emotionales Video

Glawischnig: Neustart für saubere Umwelt und saubere Politik nur mit Grün

Wien (OTS) - Die Grünen setzen im Wahlkampffinale weiterhin auch stark auf virale Videos im Netz. Der neueste Spot, der heute online ging, dauert etwas über eine Minute und erzählt das Kernanliegen der Grünen (Saubere Umwelt. Saubere Politik) auf sehr emotionale Art und Weise. Nach den "Kinder, Kinder"- Videos, die bereits über eine Million Views auf youtube haben, hoffen die Grünen wieder auf Rekordzugriffe. "Manches im Leben möchte man am liebsten ungeschehen machen. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Wir können nur dafür sorgen, dass sich in Zukunft etwas ändert. Am 29. September, mit einem Kreuzerl bei den Grünen", sagt die Grüne Spitzenkandidatin Eva Glawischnig zum neuen Video. "Die Wahl am 29. September ist auch eine Abstimmung darüber, ob SPÖ und ÖVP Streit und Stillstand fortsetzen. Oder ob es mit starken Grünen gelingt, die rot-schwarze Mehrheit zu brechen. Und damit die Chance auf einen Neustart für Österreich zu eröffnen. Ein Neustart für saubere Umwelt und saubere Politik geht nur mit Grün."

Das Video wird über ein eigenes Onlinecampaigning-Tool der Grünen promotet, Eva Glawischnig schickt das Video heute per Mail an über 100.000 Personen. Auf Facebook, auf allen grünen Seiten und anderen Plattformen wird das Video online gestreut.

"Die Leute von Jung von Matt haben diesen Spot extra für das Wahlkampffinale kreiert. Er bringt wunderschön auf den Punkt, warum es die Grünen für einen Neustart in Österreich braucht", sagt Martin Radjaby, Kampagnenleiter der Grünen.

Link zum neuen Video der Grünen:

https://www.youtube.com/watch?v=ON53k9c-n6Q&feature=youtu.be

