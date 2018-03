Gewerblicher Vermögensberater - ein Beruf mit Zukunft

Göltl: "Mit hoher Qualifikation und immer auf Seiten der Kunden leisten Österreichs Vermögensberater einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft"

Wien (OTS/PWK663) - Der Wunsch, die eigene noch unbekannte Zukunft oder die der nächsten Angehörigen finanziell abzusichern, wird umso stärker, je weniger Unterstützung vom Staat erwartet werden darf. Strategien zum Vermögensaufbau, zum Vermögenserhalt und zur Absicherung sind gefragter denn je. Das Wissen über Details in Geldangelegenheiten hinkt dem jedoch oft hinterher.

"Hier nehmen die Gewerblichen Vermögensberater eine wichtige Stellung ein. Sie analysieren die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. Im Fokus steht dabei das Interesse des Kunden; dafür setzen Vermögensberaterin und -berater objektiv die Erkenntnisse ihrer Marktbeobachtung ein", sagt Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Damit so eine Vertrauensstellung auch gerechtfertigt ist, bedarf es einer umfassenden Ausbildung und Prüfung: "Der Gewerbliche Vermögensberater ist in Österreich ein reglementiertes Gewerbe. Nur wer die Forderungen der Zugangsverordnung erfüllt und den Befähigungsnachweis erbringen kann, hat die Chance, als Vermögensberater zugelassen zu werden", hebt der Fachverbandsobmann hervor und ist überzeugt: "Mit ihrer hohen Qualifikation und ihrer Position auf Seiten der Kunden leisten die Vermögensberater einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft."

Gerade diese Offenheit allen Themenbereichen und Informationen des Marktes gegenüber macht das Berufsbild des Gewerblichen Vermögensberaters so interessant. Fachverbandsobmann Göltl: "Wer gerne mit Menschen zu tun hat, andere gerne unterstützt und sein Fachwissen dafür einsetzen will, findet in diesem Beruf ein wunderbares und abwechslungsreiches Betätigungsfeld. Darüber hinaus entscheidet der eigene Einsatz über das Einkommen."

Zusätzlich gibt es für die Berufsangehörigen ab November 2013 die Möglichkeit, den Standes und Ausübungsregeln für die Gewerbliche Vermögensberatung und die Wertpapiervermittler beizutreten und als sichtbares Qualitätsmerkmal das neue Gütesiegel des Fachverbands Finanzdienstleister zu führen.

Ein Weg in Richtung Selbständigkeit kann die Lehre sein: Der 3-jährige Lehrberuf "Finanzdienstleistungskaufmann/-kauffrau" kann Grundstein für eine Karriere als Gewerblicher Vermögensberater sein. Der Fachverband Finanzdienstleister stellt diesen Lehrlingen kostenlos Skripten zur Verfügung: "Unsere Zulassungskriterien gewährleisten die hohe fachliche Kompetenz unserer Mitglieder. Die Voraussetzungen dafür werden schon in der Ausbildung gelegt. Daher sind mir auch unsere Lehrlinge und deren Förderung ein wichtiges Anliegen", unterstreicht Göltl. (JR)

