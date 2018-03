SolidRun stellt CuBox-i vor - einen kleinen, modernen und imposanten Mini-Computer

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Getreu dem Wunsch, seine Mini-Computer in jedermanns Hände zu legen, hat das Unternehmen SolidRun seine CuBox-i-Serie auf den Markt gebracht ( http://www.cubox-i.com) - mit einem verlockenden Preis von nur 45 USD für den Einstiegscomputer CuBox-i1. Andere Geräte der Serie sind CuBox-i2, CuBox-i2ultra und CuBox-i4pro. Alle basieren auf der Serie Freescales i.MX6 SoC und bieten eine Vielzahl von Konfigurationen von Single-, Dual- und Quad-ARM-Prozessoren mit einer Kapazität von bis zu 1,2 GHz.

"Wir möchten mit unseren Mini-Computern jedem Menschen ermöglichen, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Unser Team musste sehr hart daran arbeiten, um eine so umfangreiche und hochwertige Reihe von Funktionen zu integrieren und dennoch die Kosten auf einem Niveau zu halten, das den Erwerb dieses Produktes für alltägliche Projekte zu einer leichten Entscheidung macht", sagte Kossay Omary, CEO von SolidRun. "Die System-on-Chip-Serie i.MX6 bietet die perfekte Skalierbarkeit für Lastenausgleich, Leistung und Preis."

"Wir bauen kleine Computer mit geringem Energiebedarf", sagte Rabeeh Khoury, CTO von SolidRun. "Angesichts der Open-Source-SDK und Unmengen von verfügbaren Softwarepaketen können unsere Computer für eine Vielzahl von Szenarien genutzt werden und Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt; die Möglichkeiten reichen von Einbettung über Multimedia, Unterricht und Cloud Client bis hin zu HMI und vielen anderen Bereichen sowie all den lustigen Projekten, von denen Sie immer schon geträumt haben. Jeder kann diese Computer auf seine eigene Spielwiese mitnehmen und seine speziellen Projekte damit aufbauen. Dies kann auch eine ausgezeichnete Lernerfahrung sein."

Das Open-Source-Software-Modell von SolidRun wird durch den enormen Beitrag der Open-Source-Community sowie das SolidRun-Techniker-Team verstärkt. Für viele Open-Source-Software-Pakete sind die Arbeiten bereits abgeschlossen oder in der Phase der Portierung. Dazu gehören die neuesten Versionen des Linux-Kernels und mehrere seiner Distributionen, XBMC Media Center und vieles mehr. Neben Linux ist Android 4.2.2 Jelly Bean eines der wichtigsten Betriebssysteme, die der neue Computer unterstützt.

Die CuBox-i-Serie zeichnet sich genauso wie alle anderen einzigartigen Designs von SolidRun durch eine beeindruckende Umweltverträglichkeit und geringen Stromverbrauch aus. CuBox-i hat eine klare Linienführung und ein Hochglanzgehäuse mit den Massen ca. 5 x 5 x 5 cm[3]. Seine Funktionen umfassen:

(http://cubox-i.com/table)

"In Bezug auf die Hardware gehören unsere Produkte zu den qualitativ hochwertigsten und stabilsten, verlässlichsten und bedienerfreundlichsten auf dem Markt", fügte Kossay Omary, CEO von SolidRun, hinzu. "Zusätzlich zu der beeindruckenden Preisreduktion fügt die CuBox-i-Serie eine wichtige Dimension der Skalierbarkeit hinzu. Jetzt können unsere Kunden die richtige Lösung wählen, die ihren Bedürfnissen und ihren Budgetbeschränkungen entspricht. Eine begrenzte Anzahl von Mini-Computern kann über die Produkt-Website (http://www.cubox-i.com ) vorbestellt werden; also bestellen Sie sich am besten gleich heute einen!"

CuBox-i-Fotos: http://cubox-i.com/cubox-i-a-mini-computer-starting-at -45/frontsmaller

http://cubox-i.com/?attachment_id=256

CuBox-i-Diagramm: http://cubox-i.com/cubox-i-a-mini-computer-starting -at-45/cubox-i-block-diagram

CuBox-i-Modelle im Vergleich (Foto):

http://cubox-i.com/?attachment_id=592

