Recht und Ordnung im BMLVS wieder hergestellt!

Manfred Haidinger, Fraktionsführer der AUF-AFH im Zentralausschuss des BMLVS durch VwGH in allen Funktionen wiedereingesetzt

Wien (OTS) - Nachdem Manfred Haidinger, Fraktionsführer der AFH im Zentralausschuss des BMLVS durch den unvollständig - nur aus FCG und FSG - zusammengesetzten Zentralwahlausschuss im März 2013 aller seiner Mandate im Dienststellen- Fach- und Zentralausschuss enthoben worden war, erkannte der VwGH vergangenen Freitag diesen Bescheid als klar rechtswidrig! Damit ist Manfred Haidinger wieder vollkommen rehabilitiert und übt seine Mandate ab sofort wieder aus.

"Mein Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit wurde damit wieder voll bestätigt", so Haidinger, "allerdings leider auch meine Glaube an die Unfähigkeit der in diesem Skandal handelnden schwarz-roten Personen, zumeist Juristen und ehemalige Personalvertreter. Ich schäme mich für solche Kollegen, die nur intrigieren, anstatt ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen in diesen heiklen Tagen zu vertreten!"

Es war nicht das erste Mal, dass FSG und FCG versucht haben, Haidinger aus der Personalvertretung zu drängen. Bereits 2007 wurde versucht, ihn durch ein Disziplinarverfahren mundtot zu machen. Auch damals ruhten Haidingers Mandate für ca. 6 Monate, bis die Disziplinarbehörde das inkompetente und rechtswidrige Kartenhaus von schwarz-rot einstürzen ließ.

So nun auch in diesem Fall, wobei hier erschwerend hinzu kommt, dass der Zentralwahlausschuss unvollständig nur aus Vertreten der FCG und FSG zusammengesetzt war, als er den Mandatsenthebungsbescheid erließ. Inwieweit eine Selbstverwaltung der Personalvertretung somit die Rechte von Minderheiten zu schützen im Stande ist, oder bloß Zustände wie einst im Ständestaat ermöglicht, wäre wohl eine Prüfung wert, so Haidinger.

"Ich konnte bis jetzt erfolgreich einige Verbesserungen zum Wohl unserer Bediensteten und zur Rechtssicherheit gegenüber dem Dienstgeber herbeiführen", so Manfred Haidinger, der darin den Grund für das Verhalten von FCG und FSG sieht. Einmal mehr wurde durch die AUF-AFH dadurch die Inkompetenz und Handlungsunwilligkeit von FCG und FSG offengelegt. Konsequenterweise setzt sie sich wohl auch in anderen Gremien im BMLVS fort. Jedenfalls wird sich Manfred Haidinger mit dem ihm eigenen Elan und seinem Fachwissen ab sofort wieder verlässlich um die Angelegenheiten der Bediensteten des BMLVS widmen - wohl wieder zum Ärger von FCG und FSG - gut so, denn bald wird ja wieder gewählt!

