MDT präsentiert TMR-Magnetsensoren auf der Sensor Expo Japan 2013

(PRN) - -- Fortschrittliche TMR-Technologie ermöglicht Entwicklung von hochleistungsfähigen und stromsparenden Magnetsensoren für industrielle Sensoranwendungen

Tokio Und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - Auf der Sensor Expo Japan 2013 wird MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) seine umfangreiche Auswahl fortschrittlicher TMR-Magnetsensoren

(Tunneling

Magnetoresistance - Tunnelmagnetowiderstand) präsentieren, darunter äußerst stromsparende TMR-Magnetschaltungen, lineare TMR-Sensoren, TMR-Winkelsensoren, TMR-Zahnradsensoren sowie die kürzlich angekündigte Produktfamilie magnetischer TMR-Mustererkennungssensoren. Die TMR-Magnetsensoren von MDT sind für verschiedenste industrielle Sensoranwendungen konzipiert, darunter Verbrauchszähler, Magnetfeldsensoren, Positions- und Geschwindigkeitssensoren sowie Anwendungen zur Erhöhung der Fälschungssicherheit in der Finanzwelt.

MDT ist ein führender Anbieter von TMR-Magnetsensoren. Dank eines starken IP-Portfolios und fortschrittlichen Fertigungsanlagen kann MDT die entscheidenden Vorteile aktueller Technologien, darunter den Hall-Effekt sowie den anisotropen Magnetowiderstand (AMR) und den Riesenmagnetowiderstand (GMR), mithilfe der TMR-Technologie voll ausnutzen. Gleichzeitig bietet sie eine Reihe einzigartiger und außergewöhnlicher Leistungsvorteile, darunter einen äußerst niedrigen Stromverbrauch, hohes Ansprechvermögen, niedrige Hysterese, niedrige Störanfälligkeit sowie einen großen Dynamikbereich und exzellente Wärmebeständigkeit.

"MDT hat sich dem Ziel verschrieben, dem kommerziellen Sensormarkt alle Vorteile der TMR-Technologie zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen höhere Leistungsfähigkeit, ein niedrigerer Stromverbrauch und erhöhte Kosteneffizienz", so Dr. Song Xue, der Vorstandsvorsitzende und CEO von MultiDimension Technology. "Wir freuen uns darauf, im Zuge unserer Ausstellung auf der Sensor Expo Japan mit unseren Partnern und Verbrauchern gemeinsam daran zu arbeiten, neue Anwendungen für unsere TMR-Sensoren zu entwickeln und dem japanischen Magnetsensormarkt alle Vorteile unserer TMR-Technologie zur Verfügung zu stellen." Auf der Sensor Expo Japan 2013 wird MDT seine TMR-Sensorprodukte an Stand S-26 ausstellen.

Merkmale der TMR-Sensoren von MDT:

-- TMR-Schaltsensoren [http://www.dowaytech.com/en/e/action/ListInfo/?classid=6]: äußerst niedriger Stromverbrauch von 1 Mikroampere bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb, ideal für batteriebetriebene Durchflussmessgeräte geeignet; -- Lineare TMR-Sensoren [http://www.dowaytech.com/en/e/action/ListInfo/?classid=7]: hochleistungsfähige Sensoren mit hohem Ansprechvermögen, niedriger Störanfälligkeit, niedriger Hysterese und einem großen Dynamikbereich, die sowohl für Magnetfeldsensoren als auch für Stromsensoren konzipiert sind; -- TMR-Zahnradsensoren [http://www.dowaytech.com/en/e/action/ListInfo/?classid=26]: zur Erkennung geringster Höhenunterschiede, zur Nutzung in rotierender und linearer Position und für Geschwindigkeitssensoren geeignet; -- TMR-Winkelsensoren [http://www.dowaytech.com/en/e/action/ListInfo/?classid=8]: berührungsfreie Messungen im 360-Grad-Winkel und Signalausgabe mit hoher Amplitude, konzipiert für Sensoren in Winkelposition sowie Drehgeber; -- Magnetische TMR-Mustererkennungssensoren [http://www.dowaytech.com/en/e/action/ListInfo/?classid=31]: äußerst empfindliche magnetische Banknotenleser mit 1-/6-/18-Kanalkonfiguration und magnetischer Bildabfragefunktion für Anwendungen zur Erhöhung der Fälschungssicherheit in der Finanzwelt.

Höhepunkte des Serviceangebots von MDT:

-- TMR-Sensoren in Wafern, Nacktchips sowie standardmäßigen und kundenspezifischen Paketgrößen -- Kundenspezifischer Designservice für TMR-/GMR-/AMR-Sensoren -- Foundry-Service zur Dünnfilmabscheidung bei TMR/GMR/AMR -- Kundenspezifisches Sensor-Moduldesign und entsprechende Anwendungslösungen

Informationen zu MDTde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6dc7046c MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Schanghai sowie in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT verfügt über ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigen Eigentum. Die hochmodernen Fertigungsanlagen des Unternehmens eignen sich zur Massenproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren, die selbst anspruchsvollsten Anwendungen umfassend gerecht werden. Unter der Leitung eines Managementteams, das aus führenden und erfahrenen Experten aus den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurtechnik besteht, bietet MDT seinen Kunden immer wieder Mehrwerte und verhilft ihnen so zu dauerhaftem Erfolg. Nähere Informationen zu MDT erhalten Sie auf http://www.multidimensiontech.com.



