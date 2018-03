AK fordert gerechten Abschluss bei KV-Verhandlungen

Maschinen und Metallwaren Industrie festigt starke Position

Wien (OTS) - Anlässlich der Eröffnung der KV-Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Fachverband der Maschinen und Metallwaren Industrie plädiert AK Präsident Rudi Kaske einmal mehr für einen fairen Abschluss: "Wer gute Arbeit leistet, muss auch entsprechend entlohnt werden."

Eine Analyse der Maschinen und Metallwaren Industrie (MMI) zeigt, dass die Unternehmen trotz schwierigem Umfeld gut unterwegs sind:

Nach zwei Jahren mit Steigerungen im zweistelligen Prozentbereich konnte die Sparte ihren Umsatz auch 2012 erhöhen (um mehr als drei Prozent). Auch der Produktionswert lag mit knapp 35 Milliarden Euro fast drei Prozent über dem Wert von 2011 - ebenfalls nach zweistelligen Zuwächsen in den beiden Vorjahren. Dieser Wert entspricht übrigens einem Anteil von fast 60 Prozent an der Metallindustrie - die Sparte Maschinen und Metallwaren ist damit die größte dieses Industriesektors. Und: Die MMI ist unter den verschiedenen Teilbereichen der Metallindustrie jene mit der besten Entwicklung im Vorjahr.

Der positive Weg zeichnet sich auch bei den Investitionen ab. Diese wurden in den vergangenen Jahren überproportional gesteigert. So nahmen die Unternehmen im Vorjahr fast 1,5 Milliarden Euro in die Hand, was einem Plus von 23 Prozent entspricht. Auch im laufenden Jahr wird eine Summe in dieser Höhe investiert werden. Damit wird deutlich über dem Niveau von Ersatzbeschaffungen investiert. "Das ist ein gutes Zeichen", sagt AK Präsident Kaske. "Denn nur wer eine gute wirtschaftliche Entwicklung sieht, steckt auch Geld in sein Unternehmen."

Mehr Personal

Auch bei den Beschäftigten stehen die Zeichen auf Wachstum. Aktuell arbeiten in der MMI mit rund 121.000 Beschäftigten 70 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in der Metallindustrie. Ihr Wert macht sich bezahlt: Einem Personalaufwand pro Beschäftigten von 63.573 Euro pro Jahr stand im Vorjahr eine Wertschöpfung pro Beschäftigten von 98.261 Euro gegenüber.

"Diese durchaus erfreulichen Zahlen untermauern die Möglichkeit, einen entsprechend akzeptablen Abschluss für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erzielen", sagt Kaske. Denn schließlich gelte es auch den so wichtigen privaten Konsum zur Stütze der Konjunktur zu beleben.

