ARBÖ-Winterreifentest: Conti TS 850 eindeutiger Sieger

Platz zwei holt Dunlop Winter Response 2, Michelin Alpin A4 wird Dritter - Video zum ARBÖ-Winterreifentest unter www.arboe.at/winterreifentest2013 Platz zwei holt Dunlop Winter Response 2, Michelin Alpin A4 wird Dritter - Video zum ARBÖ-Winterreifentest unter www.arboe.at/winterreifentest2013

Wien (OTS) - Schnee ist zwar dieser Tage noch keiner zu sehen, aber die Zeiten ändern sich schnell. Wer vor der Wahl neuer Winterreifen steht, sollte sich damit nicht länger Zeit lassen, rät der ARBÖ. Eine nützliche Hilfestellung und Übersicht bietet der aktuelle Winterreifentest, der gemeinsam vom ARBÖ mit seinen deutschen Partnern ACE (Auto Club Europa) und GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) durchgeführt wurde. Getestet wurden dabei neun Premium-Winterreifen der Reifendimension 185/60 R 15, die als Basisbereifung der Klein- und Kompaktklasse dient. Ein Video zum ARBÖ-Winterreifentest sowie das Testergebnis im Detail stehen natürlich ab sofort online auf www.arboe.at/winterreifentest2013.

Sieger des Tests ist der Conti TS 850, dicht dahinter der Dunlop Winter Response 2 auf Platz 2, gefolgt vom Michelin Alpin A4 auf Rang 3. Weiters wurden die Pneus Firestone Winterhawk 3, Nokian WR D3, Goodyear Ultra Grip 8, Pirelli Winter Snowcontrol 3 und Vredestein Snowtrac 3T von der Jury als "empfehlenswert" eingestuft. Die Bewertung "bedingt empfehlenswert" wurde nur dem Fulda Montero 3 verliehen. "Schade, denn auf trockenem Untergrund sowie auf Schnee konnte der Reifen puncto Traktion und Handling mit allen anderen mithalten. Leider wurde dem Reifen die Aquaplaning-Tests mit sieben Millimeter Wassertiefe zum Verhängnis", so die Tester des ARBÖ-Klubjournals FREIE FAHRT.

Schnee, Nässe und trockene Straße=

Die Testfahrzeuge VW Polo (6R) und VW Golf VI mussten sich mit Schnee, Nässe und trockener Straße auseinandersetzen. Auch die Wirtschaftlichkeit wurde bewertet.

"Das Bremsen, die Traktion und das Handling auf Schnee stehen bei einem Winterpneu an erster Stelle" ist man beim ARBÖ überzeugt. Fazit auf Schnee: Der Dulop Winter Response 2 sowie Conti TS 850 und der Michelin Alpin A4 kamen mit der Schneefahrbahn am besten zurecht. Am schlechtesten rutschte der Vredesten dahin. Fazit bei nasser Fahrbahn: Große Sicherheit bei Aquaplaning, bieten der Testsieger von Conti und der zweitplatzierte Dulop. Geschlagen geben musste sich allerdings der Fulda Montero 3, der hier am schlechtesten abschnitt. Fazit auf trockenem Untergrund: "Bedenklich, dass kein einziger Reifen auch nur 50 der maximal zu erreichenden 60 Punkte in dieser Testreihe erreichte", konstatiert man beim ARBÖ. Letztendlich konnte sich hier der Nokian WR D3 behaupten, dicht gefolgt vom Firestone Winterhawk 3. Eindeutiger Sieger in der Kategorie Wirtschaftlichkeit und Umwelt ist der Conti TS 850, der das restliche Testteilnehmerfeld nahezu deklassierte.

