AK: Bank-Nebenspesen müssen fair sein! 2

Wien (OTS) - Die Nebenspesen am Girokonto und im Zahlungsverkehr sind hoch und teuer. Das zeigt eine aktuelle AK Analyse bei acht Banken in Wien. Die Spesen sollen fair sein, verlangt die AK. So sollen etwa keine Spesen anfallen, wenn KonsumentInnen Geld auf ihr eigenes Konto einzahlen oder abheben. Die Rückleitungsspesen bei etwa Abbuchern, wenn das Konto im Minus ist, dürfen nicht doppelt verrechnet werden.

Konkret verlangt die AK:

Keine Spesen beim eigenen Konto: Barein- und -auszahlungen am Schalter oder an der Kassa dürfen nichts kosten. Es ist nicht einzusehen, dass der Kunde mit einer "Strafgebühr" belegt wird, wenn er einen Eigenerlag tätigt. Zudem liegen die Habenzinsen nahezu bei null Prozent. Der Gesetzgeber soll diesen Spesen einen Riegel vorschieben. Die aktuelle Überarbeitung der Zahlungsdienste-Richtlinie in Brüssel ist eine Gelegenheit dazu, bestimmte Spesen zu verbieten.

Keine doppelten Spesen bei Rückleitungen von Dauer- und Abbuchungsaufträgen: Für Rückleitungen von abgebuchten Beträgen bei bestehenden Dauer- und/oder Abbuchungsaufträgen aufgrund mangelnder Kontodeckung sollen Spesen nicht doppelt verrechnet werden. Gerade bei Kleinbeträgen steht das in keinem Verhältnis zum Betrag. Unter der Annahme, dass sich Banken im Zahlungsverkehr überwiegend automationsgestützter Verfahren bedienen, erscheint die Höhe der sogenannten Rücklastspesen (im Median 6,50 Euro) deutlich überhöht und nicht angemessen.

Vollständige Preisinformation vor Vertragsabschluss: Alle Banken müssen ihren KundInnen bereits bei der Kontoeröffnung eine vollständige Konditionenübersicht aushändigen - so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Laufende Informationspflichten der Banken verbessern: Die Banken sollten - wie bei Kreditkonten bereits gesetzlich vorgeschrieben -auch bei Girokonten den KundInnen einmal pro Jahr unaufgefordert und kostenlos einen aussagekräftigen Jahreskontoauszug übermitteln. Er soll aufgeschlüsselt alle verrechneten Entgelte zusammenfassen. Zusätzlich soll das für das jeweilige Kontomodell bei Vertragsabschluss vereinbarte Preisblatt enthalten sein, denn viele KonsumentInnen kennen die für ihr Konto geltenden Spesensätze nicht.

Preisaushang im Internet: Der Preisaushang soll im Internet abrufbar sein, damit der Spesen-Dschungel gelichtet und die Spesen besser verglichen werden können.

