Unternehmerisches Know How und Netzwerk für die Kreativwirtschaft!

C hoch 3 startet in vier Bundesländern in den Herbst - Sofort bewerben!

Wien (OTS/PWK662) - Für Kreativschaffende sind Netzwerke und unternehmerische Kompetenzen Voraussetzung für den nachhaltigen Geschäftserfolg. Beides wird bei "C hoch 3" - dem Creative Community Coaching - aufgebaut und weiterentwickelt: Kreative Köpfe unterschiedlicher Branchen (Design, Mode, Architektur, Multimedia, Software, Games, Filmwirtschaft, Werbung, Fotografie etc.) oder solche, die sich in der Kreativwirtschaft selbstständig machen wollen, haben dabei die Möglichkeit, sich zu vernetzen, an ihrer Unternehmenspersönlichkeit zu arbeiten und unternehmerisches Know How zu erlangen. Über mehrere Monate finden 6 Workshoptage statt. Zusätzlich gibt es Stammtische und Peergroups. Die TeilnehmerInnen erarbeiten selbstgewählte "Kooperationsprojekte" und können so ihre Kooperationskompetenzen weiterentwickeln. AbsolventInnen bestätigen, dass sie in ihrem Mut zur Selbstständigkeit bestärkt worden sind, andere wagten sich in C hoch 3 endlich heran, ihre kreativen und innovativen Geschäftsideen weiterzuentwickeln. Für die ausgewählten TeilnehmerInnen ist C hoch 3 kostenlos!

C hoch 3 - ein lebendiges, österreichweites Netzwerk

C hoch 3 bietet ein lebendiges, österreichweites Netzwerk, das sich laufend erweitert. C hoch 3 ist so eine dauerhafte Ressource für die unternehmerische Tätigkeit auch nach Abschluss der C hoch 3 Workshops! Geschichten, Filme und Fotos bieten einen Einblick in die Vielfalt der Kreativ-UnternehmerInnen und ihre Erfahrungen bei C hoch 3. Neu ist die C hoch 3 Map auf der C hoch 3 TeilnehmerInnen gefunden werden können.

Viele gute Gründe sich zu bewerben - die Möglichkeit gibt es nun für die Kreativschaffenden aus Vorarlberg, Burgenland, Niederösterreich und Tirol - ab sofort auf www.creativwirtschaft.at/c-hoch-3!

C hoch 3 ist eine österreichweite Maßnahme der creativ wirtschaft austria der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen von evolve, der Initiative des Wirtschaftsministeriums zur Förderung von Innovation in der Kreativwirtschaft. C hoch 3 wird jeweils in Kooperation mit regionalen Partnerorganisationen angeboten! (us)

