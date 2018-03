AK Analyse: Achtung, Spesenfalle Konto und Zahlungsverkehr! 1

Wien (OTS) - Die Spesen im Zahlungsverkehr und rund um das Konto können saftig sein - im schlimmsten Fall bis zu fast acht Euro. Noch teurer wird es, wenn KonsumentInnen zusätzlich Spesen von Unternehmen selbst oder den Banken der geldeinziehenden Unternehmen verrechnet werden. Das zeigt eine AK Analyse aus den Daten des AK Bankenrechners (www.ak-bankenrechner.at) und der Preisblätter (AK Preismonitoring) von acht Banken im September 2013.

Die Spesen sind hoch. Das ergibt eine AK Analyse von drei Spesenpositionen im Zah-lungsverkehr und am Girokonto, über die sich KonsumentInnen in der AK Beratung immer wieder beschweren.

1 Zahlscheinspesen: Zahlscheinspesen werden für Erlagschein-Einzahlungen am Bankschalter auf ein institutsfremdes Konto verrechnet. Sie machen drei (Hypo NÖ Lan-desbank) bis sieben Euro (Volksbank Wien) aus. "Günstiger kommt es, wenn Überwei-sungen direkt vom Konto abgebucht werden", sagt AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Überdies können Zahlscheinzahlungen doppelt teuer werden: Denn zu den Zahl-scheinspesen der Banken können noch Spesen der Unternehmen dazu kommen (etwa Versicherungen, Mobilfunkanbietern), wenn KonsumentInnen ihre Rechnung mittels Zahlschein einzahlen. "Diese von den Unternehmen verrechneten Zahlscheinspesen sind unserer Ansicht nach gesetzwidrig", so Zgubic. "Derzeit wird das gerichtlich geprüft."

2 Rückleitungsspesen: Ist das Konto ins Minus gerutscht, fallen bei Dauer- oder Abbuchungsaufträgen Rückleitungsspesen an. Sie können sich zweimal zu Buche schlagen. Der Grund: Zum einen durch die kontoführende Bank des Konsumenten. Zum anderen kann auch das Unternehmen Spesen ihrer Hausbank weiterverrechnen und den Konsu-mentInnen anlasten. Die Spesen für Abbuchungsaufträge, die wegen mangelnder Konto-deckung nicht durchgeführt werden können, betragen fünf (Oberbank, Volksbank) bis 7,56 Euro (UniCredit Bank Austria).

Vom Problem der Rückleitungsspesen sind nicht nur KonsumentInnen alleine, sondern etwa auch Spendenorganisationen betroffen, wenn Spendengelder wegen fehlender Deckung des Kontos des Spenders rückgeleitet werden und die Spendenorganisationen die Rückleitungsspesen ihrer Hausbank schlucken.

3 Barabhebungsspesen: Wer am Schalter Geld vom Konto oder an der Kassa abhebt, muss mit Spesen von 0,24 (UniCredit Bank Austria) bis 2,01 Euro (Erste Bank) rechnen. Wer Geld am Schalter oder an der Kassa am Konto einzahlt, hat im besten Fall keine Spesen (Hypo NÖ Landesbank; UniCredit Bank Austria, Volksbank Wien), im schlechtes-ten Fall bis zu ein Euro (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Bawag PSK, Oberbank).

Die AK Analyse zeigt auch, dass teilweise kräftig an der Spesenschraube gedreht wur-de. So erhöhten sich zum Beispiel die Spesen für Barauszahlungen vom Konto am Schalter von 2009 bis 2013 (acht Banken in Wien) um rund ein Drittel.

SERVICE: Die AK Analyse über die Nebenspesen unter wien.arbeiterkammer.at

(Forts.)

