Spindelegger: Vier Projekte für die ersten 100 Tage als Kanzler Österreichs

Absage an neue Steuern und neue Schulden - ÖVP steht für Aufbruch und Wachstum, Faymann für neue Steuern und Zwangspolitik – Solidarität mit Landwirtschaft und älterer Generation

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Wenn ich Kanzler bin, will ich in den ersten 100 Tagen den Grundstein für 420.000 neue Arbeitsplätze, 30.000 neue Wohnungen, 7.000 Euro Steuerfreibetrag für jedes Kind und eine freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung legen", betonte ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gestern Abend beim Wahlkampfabschluss der ÖVP Niederösterreich in Böheimkirchen vor rund 3.500 jubelnden Wahlkämpfern. Hochkarätig besetzt – angefangen von Landeshauptmann Erwin Pröll und Niederösterreichs Spitzenkandidatin Innenministerin Johanna Mikl-Leitner – und gemeinsam mit rund 3.500 begeisterten Wahlkämpfern geht Niederösterreich ins Finale zur Nationalratswahl 2013. In seiner Rede arbeitete ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger auf den Punkt heraus, warum es einen Unterschied macht, wer an der Spitze Österreichs steht: "Mein Team und ich haben ein Sanierungspaket für Österreich durchgesetzt und vorgegeben, mein Gegenüber hat hingegen 24 neue Steuerideen. Das ist zu wenig für einen Kanzler, wenn er nur auf Auto-Pilot schaltet. Ich möchte als Bundeskanzler ein Landeshauptmann für alle Österreicherinnen und Österreicher sein", richtet Michael Spindelegger klare Worte an die Faymann-SPÖ. Mit der Zeit des Stillstands muss Schluss sein. Darüber sollen uns auch die Wahlzuckerln von Faymann nicht hinwegtäuschen. Die Wahlzuckerl von heute sind die Schulden von morgen!" Auch 2008 hat Faymann damit ein Belastungspaket geschnürt, von dem Österreich bis heute zehrt. "Das wird es mit mir nicht geben", legt Spindelegger nach. Am 29. September steht eine Richtungsentscheidung an, nämlich ob Österreich den Faymann-Hollande-Weg mit neuen Steuern und neuen Schulden geht, oder den Spindelegger-Merkel-Kurs, der mit Disziplin das Budget saniert, die Menschen entlastet und Europa stärkt. ****

Michael Spindelegger weiter: "Mit mir wird es keine neuen Steuern geben! Neue Steuern treffen Familien, den Mittelstand und Klein- und Mittelbetriebe. Familien und Mittelstand tragen jetzt schon die größte Last. Und neue Steuern kosten Wachstum und Arbeitsplätze. Deshalb Ja zu Wachstum und Nein zu neuen Steuern!" Durch eine starke Wirtschaft soll auch das Defizit gesenkt und die Schulden in Österreich abgebaut werden. "Mit mir wird es keine neuen Schulden geben. Wir dürfen den kommenden Generationen keinen Schuldenrucksack umhängen, sondern wir müssen jetzt ein starkes Österreich schaffen, das wir ihnen übergeben können."

Die ÖVP hat gehalten, was sie versprochen hat, als starker Partner für die Wirtschaft und jeden, der etwas leisten will: "Wir haben die GmbH Neu umgesetzt, den Jungunternehmerfonds und das Krankengeld für Selbstständige. So stärkt man die Wirtschaft. Dafür stehe ich", unterstreicht der ÖVP-Kanzlerkandidat, der gleichzeitig betont, dass die ÖVP für "weniger Steuern, mehr Wahlfreiheit für Familien, eine starke Landwirtschaft und sichere Pensionen" steht:

"Ich will, dass Eltern die Wahlfreiheit haben, zu entscheiden, in welche Schule ihre Kinder gehen. Ich möchte ein differenziertes Schulsystem mit Gymnasium und keinen Zwang, eine Ganztagsschule besuchen zu müssen."

Den Bäuerinnen und Bauern in Österreich will Spindelegger auch weiterhin unter die Arme greifen. "Ich war während der Dürre bei Landwirten in ganz Österreich und habe gesehen, dass es Ernteeinbußen bis zur Hälfte des Ertrags gibt. Wir müssen ihnen helfen, dieses schwere Jahr zu überwinden. Sie bringen uns regionale, qualitativ hochwertige Produkte und pflegen unsere Kulturlandschaft. Die Bauern brauchen unsere Solidarität, gerade jetzt, aber auch die restlichen Tage im Jahr!" Von Faymann-Steuern wären sie ebenfalls betroffen. "Faymann-Steuern gehen auf Grund und Boden, Haus und Hof. Wenn kein Ertrag da ist, bedient sich Faymanns sichere Hand trotzdem mit voller Härte. Ich stehe für Entlastung und stelle mich gegen neue Steuern."

Abschließend stellt Spindelegger klar, dass "Faymann seine Chance hatte, die aber nicht genutzt hat. Ich will Kanzler werden, um dieses Land zu gestalten, um ein gutes Österreich besser zu machen, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln. Faymann will die Fleißigen bestrafen: Mit Faymann-Steuern für jene, die Arbeitsplätze schaffen, die Überstundensteuer für jene, die sich etwas dazu verdienen wollen und die Eigentumssteuer für jene, die sich etwas aufbauen wollen. 'Faymann-Economics' hat ausgedient. Wir als ÖVP wollen den Stillstand überwinden und Österreich nach vorne bringen. Ich will einen neuen Aufbruch. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Ich bin startklar – ich will Österreich gestalten und auf die Überholspur bringen."

