VHS Penzing: Vegane Ernährung - Gesund? Ungesund? Modetrend?

Hochkarätige Podiumsdiskussion am 27. September

Wien (OTS) - Wie ist eine vegane Lebensweise in Bezug auf Gesundheit, Landwirtschaft und Machbarkeit zu beurteilen? Dieser Frage geht eine ExpertInnenrunde am 27. September ab 17.30 Uhr an der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) nach. Die Podiumsdiskussion bildet die Auftaktveranstaltung zur Vortragsreihe "Gesunde Ernährung", die von der VHS Penzing in Kooperation mit der Veganen Gesellschaft Österreich, dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus und der VHS Wiener Urania veranstaltet wird. Der erste Termin hat den Einfluss der Ernährung auf Gesundheit, Klima und Nahrungsmittelindustrie zum Thema.

Vegane Ernährung zwischen Ökologie, Gesundheit und Ethik

Immer mehr WienerInnen ernähren sich vegetarisch, vegan (gänzlich ohne Tierprodukte wie Fleisch, Eier und Milch) oder verzichten an manchen Tagen bewusst auf Fleisch. In Wien hat Österreichs erste vegane Modeboutique geöffnet und zwei vegane Supermarktketten haben 2013 ihre Tore geöffnet. Auch im normalen Lebensmittelhandel werden die Regale mit den veganen Produkten immer breiter. FürsprecherInnen meinen, eine vegane Ernährung sei gut für Gesundheit und Klimaschutz. Immerhin werden weltweit etwa 18 Prozent aller Treibhausgase durch die Viehzucht verursacht. Auch sei es nicht in Ordnung, Tiere als Waren zu sehen. Auf der anderen Seite, sagen KritikerInnen, könne eine vegane Ernährung Mangelerscheinungen nach sich ziehen und würde der Landwirtschaft schaden. Eine kompetente Runde aus Wissenschaft und engagierten Menschen beantwortet die Frage, ob es sich bei veganer Ernährung nur um einen Modetrend handelt oder viel mehr dahinter steckt.

Das ganze Programm und mehr Informationen zur Vortragsreihe "Gesunde Ernährung" unter www.vhs.at/penzing, 01/893 00 83 oder unter info @ vhs.at.

Factbox:

Datum: 27.9.2013, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Ort: VHS Wiener Urania, Mittlerer Saal, 1., Uraniastrasse 1

Am Podium:

Mag. Michaela Knieli (Umweltberatung Wien)

Mag. Martin Schlatzer (Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Meteorologie)

Dr. Kurt Schmidinger (Verein Future Food)

Robert Hipfinger (Kritischer Konsument)

Mag. Felix Hnat (Obmann des Vereins "Vegane Gesellschaft Österreich")

Anmeldung unter: penzing @ vhs.at

