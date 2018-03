Neubau: Tötschinger betrachtet Historie des 7. Bezirks

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe "A bisserl Sievering, a bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg" geht weiter: Bei der nächsten Lesung betrachtet der Regisseur, Autor, Schauspieler und Vortragskünstler Gerhard Tötschinger die Geschichte des 7. Bezirkes. Der vergnügliche und bildende Rezitationsabend wird am Mittwoch, 25. September, im Festsaal des Amtshauses in der Hermanngasse 24-26 abgehalten. Ab 19.00 Uhr hören die Besucher interessante Erklärungen zum Bezirkswappen von Neubau und über einstmalige Bezirksbewohner wie Gustav Klimt, Josef Lanner und Karl Farkas. Von der Zeltstadt eines türkischen Großwesirs bei St. Ulrich bis zum alten Film-Viertel rund um die Neubaugasse reichen die Erzählungen. Der Zutritt ist frei. Organisator der Veranstaltung ist die "ARGE Wiener Bezirksmuseen". Auskünfte per E-Mail: office @ bezirksmuseum.at.

Die Arbeitsgemeinschaft richtet die Lesung in Kooperation mit dem Theater "Neue Tribüne Wien" und dem Bezirksmuseum Neubau aus. Besucher des Neubauer Bezirksmuseums (7., Stiftgasse 8) erhalten mannigfaltige Informationen über die Vergangenheit dieses Teiles der Wienerstadt. Jeweils am Samstag (15.00 bis 17.00 Uhr) sowie am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr) kann man die umfangreiche bezirkshistorische Sammlung besichtigen. Der Eintritt ist kostenlos. Während der Ferien und an Feiertagen bleibt das Museum gesperrt. E-Mails an die ehrenamtlich tätige Museumsleitung:

