AVISO: Pressekonferenz - Weitere Aktionen des Refugee Protest Vienna

Einladung an die Medien

Wien (OTS) - Die Sprecher der Refugeebewegung laden für heute, Dienstag, unter dem

Titel "You can not silence us!" um 11:00 zu einer Pressekonferenz über

weitere Protestaktionen vors Parlament ein.

Vergangenen Sonntag haben Refugees des Flüchtlingsprotests erneut in der

Votivkirche Schutz gesucht, nachdem in der Früh Zivilpolizei ins Servitenkloster eingedrungen war. Die Erzdiözese Wien hat trotz der Gefahr

von Schubhaft die Polizei gerufen; Flüchtlinge wie Unterstützer*innen wurden von der WEGA geräumt.

Die Refugees rufen nun dazu auf, den drohenden Abschiebungen mit konkreten

Schritten vorzubeugen: Heute, Dienstag den 24.9., findet von 10 Uhr früh bis 22

Uhr abends ein Tag des Refugee-Protests vor dem österreichischen Parlament

statt. "Wir werden weiter für unsere Rechte kämpfen und weitere Aktionen

setzen, bis unsere Forderungen ernst genommen werden. Wir lassen uns nicht

einschüchtern!", so Mir Jahangir, einer der Sprecher.

Einmal mehr richten die Geflüchteten ihre Forderungen an die österreichischen Politiker*innen und Behörden: "Gebt uns einen sicheren

Aufenthaltsstatus oder löscht unsere Fingerabdrücke, damit wir in einem

anderen Land um Asyl ansuchen können!"

Termin:

24. September 2013

11:00 vor dem Parlament,

Dr. Karl Renner Ring 3, 1010 Wien

