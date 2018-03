FPÖ-Hofer: Lebensmittelverschwendung hat auch sozialpolitische Komponente

Wien (OTS) - "Die Lebensmittelvergeudung in Europa muss ein Ende haben", so heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Norbert Hofer. "Gerade jetzt im Wahlkampf, wo sich die Parteien, die diesen Bereich jahrelang sträflich vernachlässigt haben, mit Sozialoffensiven gegenseitig zu übertreffen trachten, muss diese gravierende Fehlentwicklung thematisiert werden. Laut aktuellen Daten werden in der EU alljährlich rund 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Alleine drei Millionen Tonnen Brot landen pro Jahr auf dem Müll. Gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise in Dimensionen, die es vielen Menschen unmöglich machen, sich einigermaßen ausgewogen zu ernähren."

Hofer weiter: "Es ist abzustellen, dass etwa Früherdäpfel aus Asien und Nordafrika importiert werden, während gleichzeitig tonnenweise Bio-Erdäpfel aus europäischem Anbau auf dem Kompost landen, obwohl sie beste Qualität aufweisen. Das Ganze hat natürlich auch ressourcenpolitische und emissionsbezogene Relevanz, denn die Überproduktion für den Müll verbraucht ebenso Rohstoffe und bringt ebenso Emissionen hervor wie es die in den Handel gelangende Produktion tut. Auch diese wird aber nicht vollständig konsumiert. Zu guter Letzt müssen wir uns deshalb auch sehr genau ansehen, welche verkehrspolitische Relevanz der Transport von Lebensmitteln hat, die dann vom Handelsregal in den Container wandern, weil sie im Überangebot bestellt, dann aber nicht verkauft werden. Wie viele Staus und wie viel Triebstoffverbrauch wären etwa zu vermeiden, würden die potentiellen Wegwerfprodukte erst gar nicht transportiert?"

