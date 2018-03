Globales Mozartportal mit Flagship-Charakter: Mozart.com

Wien (OTS) - Vom Wiener Opernring in die weite Welt: Das innovative Mozart-Infoportal www.Mozart.com ist online. Damit entsteht eine weltweite, ständig wachsende Mozart-Plattform, wie es sie in dieser Form noch nie gab.

Im Mittelpunkt stehen Leben und Werk von Wolfgang Amadeus Mozart sowie aktuelle Informationen und redaktionelle Berichte über Mozart-Aufführungen weltweit, Mozart-Einrichtungen und alles, das es "Heute" zum Thema Mozart zu erleben gibt. Ein Muss für alle, die Wissenswertes über einen der größten Komponisten, sein Leben und sein Werk erfahren möchten.

Mozart.com informiert auf unterhaltsame, erfrischende Weise und in höchst ansprechender optischer Aufbereitung zu verschiedensten Themen rund um Wolfgang Amadeus Mozart. Besucher der Website können dem Zeitfaden von Mozarts Geburt bis zu seinem allzu frühen Tod folgen und dabei bequem mit nur einem Click zwischen Leben und Werk wechseln.

Weiterführende und interessante Links zu stets neuen und aktuellen Inhalten bereichert den Aufenthalt auf der Website Mozart.com - man kann sich dadurch geradezu spielerisch ein Bild von dieser herausragenden Persönlichkeit machen und überdies punktuell Informationen suchen und finden. Unterhaltsam und lehrreich wird es in jedem Fall, Anregungen für Geist und Auge dürfen erwartet werden.

Mozart Media - bringt Leben in die Geschichte

Gestalter der Website ist die Mozart Media, ein Unternehmen mit Sitz am Wiener Opernring, das mit diesem Portal eine angemessene und zeitgemäße Webpräsenz für eines der größten Musikgenies der Geschichte schafft. Der Internetauftritt ist derzeitig in Englisch und Deutsch verfügbar und schon bald in Spanisch, Russisch, Chinesisch und anderen Sprachen.

