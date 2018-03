Zweitausend Gäste bei Eröffnung der 'nackten männer' in Paris

Masculin / Masculin Ausstellung startet im Musée d'Orsay

Paris (OTS) - Die Eröffnung der Ausstellung 'nackte männer' im Pariser Musée d'Orsay war ein rauschendes Fest! Tout Paris angeführt von der französischen Kulturministerin, die die Eröffnungsrede hielt, war auf den Beinen.

'Von der Donau an die Seine, das passiert nicht oft', stellte Leopold Museum Direktor Tobias G. Natter bereits im Vorfeld der Ausstellung 'Masculin / Masculin' des Musée d'Orsay fest, die nun in Paris die Pforten öffnete. Guy Cogeval, Präsident des berühmten Pariser Museums war auf die von Tobias G.Natter und Elisabeth Leopold 2012 für das Leopold Museum kuratierte Schau aufmerksam geworden. Er übernahm das Konzept der Wiener Schau und adaptierte sie für Paris, Natter fungierte als Ko-Kurator der Ausstellung.

Mehr als 200 Objekte von Georges de la Tour bis Pierre et Gilles, von Jacques Louis David bis David LaChapelle, von Egon Schiele bis Francis Bacon zeigen - wie in Wien - die Vielfalt des nackten Mannes von 1800 bis heute.

Die Erwartungen des Pariser Museums sind groß, das Presseecho lässt kontroversielle Reaktionen erwarten. Guy Cogeval bedankte sich noch einmal bei Tobias G. Natter und betonte die Pionier-Rolle des Leopold Museum. Tobias Natter seinerseits sagte Dank für die Kooperation und verlieh seiner Begeisterung Ausdruck, "dass die "nackten Männer" als zentrales Thema der abendländischen Kunst, das in der Vergangenheit gerne ausgeblendet wurde, nun in einem der größten Museen der Welt angekommen sind. Mit Guy Cogeval war er sich einig, dass das Museum als lebendige Institution gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen muss.

Masculin / Masculin. L'homme nu dans l'art de 1800 à nos jours 24. September 2013 bis 2. Februar 2014

Musée d'Orsay, Paris www.musee-orsay.fr

