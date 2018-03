MindTake Research und Sevenval präsentieren die erste M-Commerce Studie für Österreich

MindTake Research und Sevenval erheben erstmalig repräsentative Studie zum mobilen Einkaufsverhalten der ÖsterreicherInnen.

Wien (OTS) - Die von MindTake Research in Zusammenarbeit mit Sevenval durchgeführte Studie belegt die Notwendigkeit für Online- und Offline-Handelsunternehmen auf das veränderte Kundenverhalten von Konsumenten mit Smartphones zu reagieren. Smartphones eignen sich nicht nur zum Kaufabschluss, sondern sind Teil aller Phasen eines Kaufprozesses. Klaus Oberecker, geschäftsführender Gesellschafter von MindTake Research GmbH: "Smartphones unterstützen den Verkaufsprozess aktuell vor allem im Presales-Bereich. Konsumenten vergleichen mit Hilfe ihres Handys vor einem Kauf im Geschäft zunehmend Preise und Produkte mit anderen Anbietern und Marken. Wer seine Online-Angebote daher nicht Smartphone-fähig macht, verringert auch seine Verkaufschancen im klassischen Online-Shop sowie im Geschäft selbst." 41,6% vergleichen Preise der Mitbewerber eines Produkts während des Kaufs vor Ort. In der Kaufanbahnung recherchieren mehr als zwei Drittel am Smartphone und schließen den Kauf Online (58,8%), Offline (54,6%), am Smartphone (22,8%) oder über das Tablet (11,6%).

Da Smartphone-Nutzer nicht gleich Smartphone-Nutzer sind, wurden drei Gruppen bezüglich ihrer Einstellung und Erfahrung im mobilen Internet klassifiziert: Digital Natives (31,3%), Immigrants (56,4%) und Outsiders (12,2%). Michael Labschütz, Mobile Solution Consultant Sevenval GmbH: "Digital Natives haben Smartphones und das mobile Internet vollständig in ihren Alltag integriert und können sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Es ist always-on und Helfer in jeder Lebenslage. Somit beeinflussen vor allem Informationen, die ad-hoc, mobil abgerufen werden, Entscheidungen des täglichen Lebens."

Insbesondere beim Einkaufsverhalten und bezüglich der Erwartungshaltung werden Unterschiede in den drei Gruppen sehr deutlich: "Je erfahrener Konsumenten im Umgang mit dem Smartphone sind, desto weniger tolerieren sie schlecht gemachte mobile Seiten, die umständlich zu bedienen sind. Sie wechseln dann einfach zur Konkurrenz", so Klaus Oberecker. Mehr als die Hälfte (56,4%) der Smartphone User verlassen nicht mobile optimierte Webseiten. Nicht-oder schlecht optimierte Webseiten erzeugen lange Ladezeiten und führen zu hohen Absprungraten bei den Nutzern.

Zur Studie

Die Studie wurde im August 2013 von MindTake Research mittels Computer Assisted Web Interviews (CAWI) im MindTake Online Panel unter 800 ÖsterreicherInnen im Alter von 15 bis 60 Jahren, die Internet am Smartphone nutzen, durchgeführt.

Inhalte der Studie:

Genutzte Smartphones und Betriebssysteme

Klassifizierung der Smartphone-User

Internetnutzung am Smartphone

Das Smartphone als Verkaufsunterstützung im Presales-Bereich

Übersicht über Shopping-Gewohnheiten der Smartphone-User nach Kanälen (Kauf im Geschäft, Kauf im Online Shop am Desktop, Kauf über Smartphones und Tablets)

Aktuelle Hindernisse für mobiles Shopping

Anforderungen an mobile Shops

Die erste österreichische M-Commerce Studie kann ab 24. Oktober bei MindTake und Sevenval angefordert werden.

Über MindTake Research:

MindTake Research ist ein Full-Service Online Marktforschungs-Institut und arbeitet mit einem internationalen Team im deutschsprachigen Raum und in Zentral- und Osteuropa. MindTake Research bietet sowohl individuelle Beratung als auch standardisierte Produkte und Tools im Bereich der Werbe-, Website- und Kundenanalyse. (http://research.mindtake.com)

Über Sevenval:

Sevenval ist seit 1999 führender Technologiespezialist und Lösungsanbieter für das mobile und adaptive Internet. Mit der inhouse entwickelten Sevenval FIT-Technologie wird die Auslieferung von Web Inhalten auf sämtliche internetfähige Endgeräte in höchster Qualität sichergestellt. Als Lösungsanbieter beinhaltet Portfolio von Sevenval alle relevanten Services, um für Kunden nachhaltige Anwendungen umzusetzen. Ein Team von erfahrenen Experten aus den Bereichen UX Design, Projektmanagement, Technical Consulting, Software Engineering und Quality Assurance begleitet den Prozess. Sevenval arbeitet nach aktuellen Best Practices der Projektmethodik - dieses Vorgehen hat sich in zahlreichen Projekten mit internationalen Großkonzernen unter komplexen Anforderungen bewährt.

